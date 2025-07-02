المسلمون الشيعة خلال مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين في بغداد

ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء، خلال مراسم عزاء أقيمت في بغداد، العراق.
ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء، خلال مراسم عزاء أقيمت في بغداد، العراق.
مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى محرم.
مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى محرم.
المسلمون الشيعة يضربون صدورهم حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.
المسلمون الشيعة يضربون صدورهم حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.
مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.
مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.
شاب يقوم بضرب صدره حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.
شاب يقوم بضرب صدره حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.
المسلمون الشيعة يبكون حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.
المسلمون الشيعة يبكون حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.
المسلمون الشيعة يستمعون إلى خطبة خلال مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.
المسلمون الشيعة يستمعون إلى خطبة خلال مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.
المسلمون الشيعة يقيمون مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.
المسلمون الشيعة يقيمون مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.