المسلمون الشيعة خلال مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين في بغداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250702/1102273191.html
المسلمون الشيعة خلال مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين في بغداد
المسلمون الشيعة خلال مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين في بغداد
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الإثنين والسبعين في معركة كربلاء، داخل... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T10:51+0000
2025-07-02T10:51+0000
وسائط متعددة
صور
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/02/1102273360_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_aa86f3fd749f3d0eec0bc52ec48d8e9f.jpg
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/02/1102273360_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6eed37f77883b297cef63c71595312e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
фото, صور, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

المسلمون الشيعة خلال مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين في بغداد

10:51 GMT 02.07.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الإثنين والسبعين في معركة كربلاء، داخل مسجد الجمهورية في مدينة البصرة بالعراق.
© Getty Images / Anadolu/Murtadha Al-Sudani

ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء، خلال مراسم عزاء أقيمت في بغداد، العراق.

ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء، خلال مراسم عزاء أقيمت في بغداد، العراق. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Anadolu/Murtadha Al-Sudani

ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء، خلال مراسم عزاء أقيمت في بغداد، العراق.

© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى محرم.

مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى محرم. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى محرم.

© AP Photo / Hadi Mizban

المسلمون الشيعة يضربون صدورهم حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.

المسلمون الشيعة يضربون صدورهم حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Hadi Mizban

المسلمون الشيعة يضربون صدورهم حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.

© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.

مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.

© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

شاب يقوم بضرب صدره حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.

شاب يقوم بضرب صدره حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

شاب يقوم بضرب صدره حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.

© AP Photo / Hadi Mizban

المسلمون الشيعة يبكون حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.

المسلمون الشيعة يبكون حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Hadi Mizban

المسلمون الشيعة يبكون حزنا على الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، خلال موكب محرم في بغداد، العراق.

© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

المسلمون الشيعة يستمعون إلى خطبة خلال مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.

المسلمون الشيعة يستمعون إلى خطبة خلال مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

المسلمون الشيعة يستمعون إلى خطبة خلال مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.

© Getty Images / Anadolu/ Murtadha Al-Sudani

المسلمون الشيعة يقيمون مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.

المسلمون الشيعة يقيمون مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Anadolu/ Murtadha Al-Sudani

المسلمون الشيعة يقيمون مراسم عزاء داخل مسجد الجمهورية في البصرة، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الاثنين والسبعين في معركة كربلاء.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала