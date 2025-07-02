المسلمون الشيعة خلال مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين في بغداد

جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (ص)، وصحابته الإثنين والسبعين في معركة كربلاء، داخل مسجد الجمهورية في مدينة البصرة بالعراق.