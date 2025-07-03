https://sarabic.ae/20250703/السفارة-الإسرائيلية-في-الدنمارك-تتلقى-ظرفا-يحتوي-على-مسحوق-مشبوه-1102320942.html
السفارة الإسرائيلية في الدنمارك تتلقى ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه
السفارة الإسرائيلية في الدنمارك تتلقى ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه
سبوتنيك عربي
أكدت إسرائيل، اليوم الخميس، تسلم سفارتها قرب كوبنهاغن طردا يحتوي على مسحوق مشبوه، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة الدنماركية أنها تحقق في شحنة مشبوهة. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T14:18+0000
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وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن أجهزة إنفاذ القانون الدنماركية تتولى التعامل مع الحادثة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".من جانبها، أعلنت شرطة كوبنهاغن أنها تحقق في طرد مشبوه وصل إلى السفارة الإسرائيلية، مؤكدة تطويق المنطقة المحيطة دون توفر معلومات إضافية حتى الآن، وفقا لموقع نقابة الأخبار اليهودية.وذكرت صحيفة "بيرلينغسكي" أن الحادث استدعى تدخل الشرطة، والإطفاء، وسيارات الإسعاف، بعد الإبلاغ عن الطرد في الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الخميس.ورغم الحادث، طمأنت الشرطة الدنماركية السكان بعدم وجود خطر مباشر.ويأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات ضد البعثات الإسرائيلية، إذ شهدت كوبنهاغن في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ثلاثة انفجارات قرب السفارة، وسط اتهامات لإيران بالوقوف خلفها، إلى جانب إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.يشار إلى أنه في مايو/ أيار 2025، تلقت سفارتا إسرائيل في بلجيكا وفرنسا طرودا مشبوهة مماثلة.
https://sarabic.ae/20230325/إرسال-تهديد-بالقتل-ومسحوق-أبيض-مشبوه-إلى-المدعي-العام-الذي-يحقق-مع-ترامب-1075119417.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الدنمارك, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الدنمارك, العالم, أخبار العالم الآن
السفارة الإسرائيلية في الدنمارك تتلقى ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه
أكدت إسرائيل، اليوم الخميس، تسلم سفارتها قرب كوبنهاغن طردا يحتوي على مسحوق مشبوه، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة الدنماركية أنها تحقق في شحنة مشبوهة.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن أجهزة إنفاذ القانون الدنماركية تتولى التعامل مع الحادثة، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرئيل".
من جانبها، أعلنت شرطة كوبنهاغن أنها تحقق في طرد مشبوه وصل إلى السفارة الإسرائيلية، مؤكدة تطويق المنطقة المحيطة دون توفر معلومات إضافية حتى الآن، وفقا لموقع
نقابة الأخبار اليهودية.
وذكرت صحيفة "بيرلينغسكي" أن الحادث استدعى تدخل الشرطة، والإطفاء، وسيارات الإسعاف، بعد الإبلاغ عن الطرد في الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الخميس.
ورغم الحادث، طمأنت الشرطة الدنماركية السكان بعدم وجود خطر مباشر.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات ضد البعثات الإسرائيلية، إذ شهدت كوبنهاغن في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ثلاثة انفجارات قرب السفارة، وسط اتهامات لإيران بالوقوف خلفها، إلى جانب إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.
يشار إلى أنه في مايو/ أيار 2025، تلقت سفارتا إسرائيل في بلجيكا وفرنسا طرودا مشبوهة مماثلة.