https://sarabic.ae/20250703/السفارة-الإسرائيلية-في-الدنمارك-تتلقى-ظرفا-يحتوي-على-مسحوق-مشبوه-1102320942.html

السفارة الإسرائيلية في الدنمارك تتلقى ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه

السفارة الإسرائيلية في الدنمارك تتلقى ظرفا يحتوي على مسحوق مشبوه

سبوتنيك عربي

أكدت إسرائيل، اليوم الخميس، تسلم سفارتها قرب كوبنهاغن طردا يحتوي على مسحوق مشبوه، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة الدنماركية أنها تحقق في شحنة مشبوهة. 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T14:18+0000

2025-07-03T14:18+0000

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وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن أجهزة إنفاذ القانون الدنماركية تتولى التعامل مع الحادثة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".من جانبها، أعلنت شرطة كوبنهاغن أنها تحقق في طرد مشبوه وصل إلى السفارة الإسرائيلية، مؤكدة تطويق المنطقة المحيطة دون توفر معلومات إضافية حتى الآن، وفقا لموقع نقابة الأخبار اليهودية.وذكرت صحيفة "بيرلينغسكي" أن الحادث استدعى تدخل الشرطة، والإطفاء، وسيارات الإسعاف، بعد الإبلاغ عن الطرد في الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الخميس.ورغم الحادث، طمأنت الشرطة الدنماركية السكان بعدم وجود خطر مباشر.ويأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات ضد البعثات الإسرائيلية، إذ شهدت كوبنهاغن في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 ثلاثة انفجارات قرب السفارة، وسط اتهامات لإيران بالوقوف خلفها، إلى جانب إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.يشار إلى أنه في مايو/ أيار 2025، تلقت سفارتا إسرائيل في بلجيكا وفرنسا طرودا مشبوهة مماثلة.

https://sarabic.ae/20230325/إرسال-تهديد-بالقتل-ومسحوق-أبيض-مشبوه-إلى-المدعي-العام-الذي-يحقق-مع-ترامب-1075119417.html

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