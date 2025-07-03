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https://sarabic.ae/20250703/الشرع-سوريا-لا-تقبل-التجزئة-ولا-التقسيم-1102330250.html
الشرع: سوريا لا تقبل التجزئة ولا التقسيم
الشرع: سوريا لا تقبل التجزئة ولا التقسيم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمة له، أن "الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية"، التي تم إطلاقها اليوم الخميس، "تجسد مرحلة... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T20:38+0000
2025-07-03T20:38+0000
أحمد الشرع
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وشدد الشرع على أن "هذه الهوية تعبّر عن سوريا الموحدة التي ترفض التجزئة والتقسيم"، معتبرا أن "التنوع الثقافي والعرقي في البلاد يشكل مصدر غنى لا خلاف، ومصدر قوة لا ضعف".وأضاف أن "الهوية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الإنسان السوري، وترميم شعوره بالانتماء والثقة بعد سنوات من الهجرة بحثا عن الأمان والمستقبل"، مؤكدا أن "سوريا تستعيد اليوم مكانتها الطبيعية داخليا وخارجيا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ووجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمته تحية تقدير للشباب السوري الذين ساهموا في صياغة هذه الهوية الجديدة، مشيرا إلى أنهم تجاوزوا التحديات وشاركوا في رسم معالمها من داخل الوطن وخارجه، معلنين القطيعة مع منظومة القهر والاستبداد.وختم بالقول: "لقد أثبتم أن سوريا لا ينقصها الإبداع، بل تحتاج فقط إلى الثقة والاحتضان، وها نحن نبدأ معا صفحة جديدة تُكتب بنور لا ينطفئ".
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أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الشرع: سوريا لا تقبل التجزئة ولا التقسيم

20:38 GMT 03.07.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمة له، أن "الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية"، التي تم إطلاقها اليوم الخميس، "تجسد مرحلة تاريخية مفصلية لسوريا، مستمدة في رمزيتها من طائر جارح يعكس القوة والعزم والسرعة والابتكار في الأداء".
وشدد الشرع على أن "هذه الهوية تعبّر عن سوريا الموحدة التي ترفض التجزئة والتقسيم"، معتبرا أن "التنوع الثقافي والعرقي في البلاد يشكل مصدر غنى لا خلاف، ومصدر قوة لا ضعف".
وأضاف أن "الهوية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الإنسان السوري، وترميم شعوره بالانتماء والثقة بعد سنوات من الهجرة بحثا عن الأمان والمستقبل"، مؤكدا أن "سوريا تستعيد اليوم مكانتها الطبيعية داخليا وخارجيا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
ووجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمته تحية تقدير للشباب السوري الذين ساهموا في صياغة هذه الهوية الجديدة، مشيرا إلى أنهم تجاوزوا التحديات وشاركوا في رسم معالمها من داخل الوطن وخارجه، معلنين القطيعة مع منظومة القهر والاستبداد.
وختم بالقول: "لقد أثبتم أن سوريا لا ينقصها الإبداع، بل تحتاج فقط إلى الثقة والاحتضان، وها نحن نبدأ معا صفحة جديدة تُكتب بنور لا ينطفئ".
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