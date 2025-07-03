فاجعة تهز كرة القدم... وفاة لاعب ليفربول بحادث سيارة مؤلم
© AP Photo / Luis Vieiraيتحدى البرتغالي ديوغو جوتا وإزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية، إلى اليمين، بعضهما البعض خلال مباراة كرة القدم الفاصلة لكأس العالم 2022 بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، في ملعب دراجاو في بورتو، البرتغال، 29 مارس 2022.
© AP Photo / Luis Vieira
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لقي اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، حتفه عن عمر 28 عاما، إثر حادث سير مروّع وقع، فجر اليوم الخميس، في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا.
وحسبما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع "إيه 52"، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران.
⚫ Muere el futbolista del Liverpool Diogo Jota en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora— MARCA (@marca) July 3, 2025
😢 El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. pic.twitter.com/Uz15fMHKoZ
وحسب شهود العيان، فإن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.
ويعيش جماهير كرة القدم عامة، وعشاق منتخب البرتغال ونادي ليفربول خاصة، حالة من الحزن، بانتظار تأكيد رسمي من نادي ليفربول أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تفاصيل الحادثة وأسباب الوفاة.