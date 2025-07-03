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قريبا.. إطلاق تأشيرة سياحية موحدة لـ6 دول عربية
قريبا.. إطلاق تأشيرة سياحية موحدة لـ6 دول عربية
سبوتنيك عربي
أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة المقبلة. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T14:39+0000
2025-07-03T14:39+0000
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وأوضح البديوي أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً قيمة لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، وفقاً لبيان أصدره مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بالمشاركين في الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للجوازات في دول المجلس، يوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.واطلع البديوي على جدول الأعمال، من ضمنها مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وآخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية به.ورحب البديوي بجهود تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال الجوازات، وتبادل الخبرات المميزة، بما يخدم الأمن الخليجي المشترك، ويسهل حركة التنقل بينها، تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب الخليج.وأكد البديوي أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة التطورات التقنية والمتطلبات الأمنية في عالم يتسم بالتغيّر المتسارع.
https://sarabic.ae/20250120/مجلس-التعاون-الخليجي-يجب-تكاتف-المجتمع-الدولي-لوقف-أعمال-إسرائيل-ومحاسبة-مسؤوليها-1096987727.html
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السياحة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم العربي
السياحة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم العربي

قريبا.. إطلاق تأشيرة سياحية موحدة لـ6 دول عربية

14:39 GMT 03.07.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح البديوي أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً قيمة لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، وفقاً لبيان أصدره مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بالمشاركين في الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للجوازات في دول المجلس، يوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجلس التعاون الخليجي: يجب تكاتف المجتمع الدولي لوقف أعمال إسرائيل ومحاسبة مسؤوليها
20 يناير, 22:48 GMT
واطلع البديوي على جدول الأعمال، من ضمنها مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وآخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية به.
ورحب البديوي بجهود تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال الجوازات، وتبادل الخبرات المميزة، بما يخدم الأمن الخليجي المشترك، ويسهل حركة التنقل بينها، تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب الخليج.
وأكد البديوي أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة التطورات التقنية والمتطلبات الأمنية في عالم يتسم بالتغيّر المتسارع.
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