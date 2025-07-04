https://sarabic.ae/20250704/الرئيس-البرازيلي-صندوق-النقد-والبنك-الدولي-يفشلان-في-مواجهة-التحديات-الناشئة-1102366599.html
الرئيس البرازيلي: صندوق النقد والبنك الدولي يفشلان في مواجهة التحديات الناشئة
الرئيس البرازيلي: صندوق النقد والبنك الدولي يفشلان في مواجهة التحديات الناشئة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية، ودعا إلى... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T19:46+0000
2025-07-04T19:46+0000
2025-07-04T19:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات لولا خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في ريو دي جانيرو، إذ أكد أهمية البنك في تقديم نماذج استثمارية بديلة تدعم الدول النامية، واعتبر أن "إصلاح النظام المالي العالمي بات أمرا ممكنا وضروريا".وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن "بنك التنمية الجديد، الذي تم تأسيسه بمبادرة من دول "بريكس"، يمثل نموذجا ناجحا لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الجنوب العالمي".وتأتي هذه التصريحات قبل انعقاد قمة "بريكس" الـ17، المقررة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، وحضور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف شخصيا.
https://sarabic.ae/20250522/بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-يعلن-انضمام-دولة-عربية-جديدة-إليه-1100856096.html
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مجموعة بريكس, صندوق النقد الدولي, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, صندوق النقد الدولي, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس البرازيلي: صندوق النقد والبنك الدولي يفشلان في مواجهة التحديات الناشئة
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.
موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات لولا خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في ريو دي جانيرو، إذ أكد أهمية البنك في تقديم نماذج استثمارية بديلة تدعم الدول النامية، واعتبر أن "إصلاح النظام المالي العالمي بات أمرا ممكنا وضروريا".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن "بنك التنمية الجديد، الذي تم تأسيسه بمبادرة من دول "بريكس"، يمثل نموذجا ناجحا لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الجنوب العالمي".
وتأتي هذه التصريحات قبل انعقاد قمة "بريكس" الـ17، المقررة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، وحضور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف شخصيا.