https://sarabic.ae/20250704/الروبل-يصبح-العملة-الأكثر-ارتفاعا-في-قيمته-عالميا-خلال-النصف-الأول-من-العام-1102341317.html
الروبل يصبح العملة الأكثر ارتفاعا في قيمته عالميا خلال النصف الأول من العام
الروبل يصبح العملة الأكثر ارتفاعا في قيمته عالميا خلال النصف الأول من العام
سبوتنيك عربي
شهدت العملات العالمية تقلبات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، لكن الروبل الروسي برز كأكثر العملات ارتفاعا في القيمة، محققا أداء غير... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T08:04+0000
2025-07-04T08:04+0000
2025-07-04T11:50+0000
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تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" على ترتيب العملات مقابل الدولار الأمريكي، وأيها سجل مكاسب أو خسائر خلال هذه الفترة.
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انفوجرافيك, الروبل الروسي, روسيا, سعر الدولار اليوم, инфографика
انفوجرافيك, الروبل الروسي, روسيا, سعر الدولار اليوم, инфографика
الروبل يصبح العملة الأكثر ارتفاعا في قيمته عالميا خلال النصف الأول من العام
08:04 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 11:50 GMT 04.07.2025)
شهدت العملات العالمية تقلبات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، لكن الروبل الروسي برز كأكثر العملات ارتفاعا في القيمة، محققا أداء غير مسبوق مقارنة بنظرائه.
تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" على ترتيب العملات مقابل الدولار الأمريكي، وأيها سجل مكاسب أو خسائر خلال هذه الفترة.