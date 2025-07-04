https://sarabic.ae/20250704/الصدر-يصدر-بيانا-حول-مشاركته-في-انتخابات-العراق-المقبلة-1102363754.html
الصدر يصدر بيانا حول مشاركته في انتخابات العراق المقبلة
الصدر يصدر بيانا حول مشاركته في انتخابات العراق المقبلة
سبوتنيك عربي
أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بيانا جديدا حول موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T16:40+0000
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وقال الصدر في البيان: "نحن مقاطعون.. من أراد فليقاطع، ومن أراد أن يسلك طريق شهوة السلطة فليفعل".وأكد أن "الحق لن يُقام، والباطل لن يُدفع، إلا من خلال تسليم السلاح المنفلت للدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق ورفض التبعية، والسعي الجاد للإصلاح ومحاسبة الفاسدين"، مضيفاً: "وما خفي أعظم"، وفقا لوكالة أنباء العراق (واع).يشار إلى أن الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، قد بعث برسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.وسبق للصدر أن أعلن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، بدعوى وجود "الفساد والفاسدين"، فيما أوضح أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".وفي شهر حزيران/ يونيو من العام 2022، قرر الصدر الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات برلمانية مقبلة حتى لا يشترك مع ما أسماهم بـ"الساسة الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا.يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد صوّّت على تحديد يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
https://sarabic.ae/20250418/الصدر-يرد-على-الرئيس-العراقي-بشأن-مشاركته-في-الانتخابات-1099671240.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصدر يصدر بيانا حول مشاركته في انتخابات العراق المقبلة
أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بيانا جديدا حول موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الصدر في البيان: "نحن مقاطعون.. من أراد فليقاطع، ومن أراد أن يسلك طريق شهوة السلطة فليفعل".
وأكد أن "الحق لن يُقام، والباطل لن يُدفع، إلا من خلال تسليم السلاح المنفلت للدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق ورفض التبعية، والسعي الجاد للإصلاح ومحاسبة الفاسدين"، مضيفاً: "وما خفي أعظم"، وفقا لوكالة
أنباء العراق (واع).
يشار إلى أن الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، قد بعث برسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
، دعاه فيها إلى مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.
وسبق للصدر أن أعلن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، بدعوى وجود "الفساد والفاسدين"، فيما أوضح أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".
وفي شهر حزيران/ يونيو من العام 2022، قرر الصدر الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات برلمانية مقبلة حتى لا يشترك مع ما أسماهم بـ"الساسة الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي
قد صوّّت على تحديد يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.