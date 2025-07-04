https://sarabic.ae/20250704/حماس-تحذر-من-تداول-بيان-مزيف-منسوب-لخليل-الحية-عن-قبول-الهدنة-1102361599.html

"حماس" تحذر من تداول بيان مزيف منسوب لخليل الحية عن قبول الهدنة

"حماس" تحذر من تداول بيان مزيف منسوب لخليل الحية عن قبول الهدنة

سبوتنيك عربي

نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، صحة بيان منسوب لرئيسها في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، الدكتور خليل الحية، تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي،... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T15:11+0000

2025-07-04T15:11+0000

2025-07-04T15:11+0000

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وشددت الحركة في توضيح بثته قناة "تبين"، على أن موقعها الرسمي هو الجهة الوحيدة المخولة بنشر البيانات والتصريحات الرسمية.ودعت "حماس" وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو المساهمة في نشر أخبار مزيفة وموجهة.وزعم البيان المزور أن خليل الحية وافق على قبول الهدنة مع إسرائيل، والذي جاء فيه: "أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، والذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وضمانات متبادلة بشأن ترتيبات من بعد الحرب".وأضاف: "أكد الحية أن "حماس" تعاملت بمسؤولية وطنية عالية مع المقترح، واضعة مصلحة شعبها وحقه في الحياة الكريمة فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت بعد إدخال تعديلات جوهرية تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني، وتضمن انسحابا كاملا ووقفا للعدوان".وتابع البيان: "وبناء على هذه الموافقة، تم إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة شاملة، تشمل وقفا لإطلاق النار، وتثبيت الهدوء الميداني، والبدء الفوري في تنفيذ بنود الاتفاق على مراحل".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع معرفة موقف حركة "حـماس" الفلسطينية من "المقترح النهائي" لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة.وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، أنها تجري مشاورات مكثفة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الجديد لوقف إطلاق النار، الذي تلقته من الوسطاء، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها الرسمي بعد انتهاء المشاورات.وقالت الحركة في بيان: "في إطار حرصها على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، تجري الحركة مشاورات موسعة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية حول العرض المقدم من الإخوة الوسطاء".وأضاف البيان أن "الرد الرسمي على العرض سيسلّم للوسطاء فور انتهاء المشاورات، وسيعلن عن الموقف بشكل رسمي في حينه".وأفاد مصدر أمني إسرائيلي وآخر فلسطيني مقرب من "حماس"، لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 من جثامين الأسرى الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ومن البنود، أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما، ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيطلب من حماس الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصورة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.

https://sarabic.ae/20250703/إعلام-يكشف-تفاصيل-صفقة-ترامب-المرتقبة-بين-حماس-وإسرائيل-1102297170.html

https://sarabic.ae/20250702/حماس-الوسطاء-يبذلون-جهودا-مكثفة-للوصول-إلى-اتفاق-1102279935.html

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حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي