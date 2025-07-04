https://sarabic.ae/20250704/خلال-24-ساعة-ترامب-ينتظر-موقف-حماس-من-اتفاق-الهدنة-1102356965.html

خلال 24 ساعة... ترامب ينتظر موقف "حماس" من اتفاق الهدنة

خلال 24 ساعة... ترامب ينتظر موقف "حماس" من اتفاق الهدنة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يتضح خلال 24 ساعة موقف حركة حماس الفلسطينية من مقترح وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين مع... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T13:54+0000

2025-07-04T13:54+0000

2025-07-04T13:54+0000

دونالد ترامب

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وخلال المؤتمر الصحفي، قال ترامب إن سكان غزة "مروا بظروف عصيبة"، متجنبًا الرد على سؤال حول ما إذا كانت خطته لا تزال قائمة بشأن احتلال القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف الرئيس الأمريكي: "أريد أن يكون سكان غزة آمنين".وكان الصحفي يشير إلى خطة أعلنها ترامب، في فبراير/ شباط الماضي، تقضي بسيطرة أمريكا على قطاع غزة، ونقل جميع سكانه الفلسطينيين بشكل دائم إلى تلك المنطقة، مع تحويلها إلى وجهة سياحية.ورغم ترحيب الحكومة الإسرائيلية بالخطة، فقد قوبلت برفض عربي واسع، حيث رفضت الدول العربية المقترحات الأمريكية والإسرائيلية لاستقبال الفلسطينيين، مؤكدة على حقهم في البقاء على أرضهم، ومحذرة من أن تنفيذ مثل هذه المبادرة سيؤدي إلى تصدير الصراع إلى حدودها.وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، أنها تجري مشاورات مكثفة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الجديد لوقف إطلاق النار، الذي تلقته من الوسطاء، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها الرسمي بعد انتهاء المشاورات.وقالت الحركة في بيان: "في إطار حرصها على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، تجري الحركة مشاورات موسعة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية حول العرض المقدم من الإخوة الوسطاء".وأضاف البيان أن "الرد الرسمي على العرض سيسلّم للوسطاء فور انتهاء المشاورات، وسيعلن عن الموقف بشكل رسمي في حينه".وأفاد مصدر أمني إسرائيلي وآخر فلسطيني مقرب من "حماس"، لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 من جثامين الأسرى الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ومن البنود، أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما، ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيطلب من حماس الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصورة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مفاجئا غير مسبوق على جنوب إسرائيل. حيث أطلقت حماس آلاف الصواريخ من غزة نحو إسرائيل، وتسلل مقاتلوها عبر الحدود، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز 251 رهينة.من جانبها، ردت إسرائيل بحملة عسكرية مكثفة شملت قصفا جويا وبريا على قطاع غزة، مع إعلان حالة الحرب. استهدفت العمليات ما وصفته إسرائيل بأهداف عسكرية لحماس، لكنها أدت إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية والمناطق السكنية.وفرضت إسرائيل حصارا مشددا، قطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن القطاع، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة، وصلت إلى حد المجاعة في بعض المناطق.

https://sarabic.ae/20250703/إعلام-يكشف-تفاصيل-صفقة-ترامب-المرتقبة-بين-حماس-وإسرائيل-1102297170.html

https://sarabic.ae/20250702/حماس-الوسطاء-يبذلون-جهودا-مكثفة-للوصول-إلى-اتفاق-1102279935.html

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دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم