https://sarabic.ae/20250704/لافروف-يهنأ-روبيو-بمناسبة-يوم-الاستقلال-الأمريكي-1102335038.html
لافروف مهنأ روبيو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي: نأمل أن تصبح العلاقات بين بلداننا أكثر استقرارا
لافروف مهنأ روبيو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي: نأمل أن تصبح العلاقات بين بلداننا أكثر استقرارا
سبوتنيك عربي
هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في يوم استقلال الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تكتسب العلاقات بين موسكو... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T05:27+0000
2025-07-04T05:27+0000
2025-07-04T05:45+0000
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وجاء في تهنئة لافروف، التي تم نشرها على قناة وزارة الخارجية الروسية: "السيد وزير الخارجية المحترم، أرجو منكم أن تنقلوا خالص التهاني للشعب الأمريكي بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة-عيد الاستقلال، والتعبير عن دعم روسيا لتطلعاتهم إلى الوحدة وتحقيق الحلم الأمريكي".وتابع لافروف: "آمل أن تتوطد العلاقات بين بلدينا، من خلال الجهود المشتركة، على مسار إبداعي، وأن تكتسب استقرارًا إيجابيًا وقابلية للتنبؤ، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية لكل منا، والتي يحددها التاريخ والجغرافيا و"الواقع الميداني".وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لأتمنى للشعب الأمريكي أن يسير على طريق السلام والازدهار المشترك حتى تظل مبادئ إعلان استقلال الولايات المتحدة بشأن حق كل شخص في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة".يحتفل الشعب الامريكي بعيد الاستقلال في الرابع من شهر تموز/ يوليو كل عام. لافروف: ماكرون وميرتس يفقدان صوابهماموسكو ترد على تصريحات روته: لافروف لم يعمل عبثا طوال هذه السنوات إذ أجبره على تذكر المسيح
https://sarabic.ae/20250624/لافروف-يشارك-في-المنتدى-الدولي-قراءات-بريماكوف-1101994458.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
لافروف مهنأ روبيو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي: نأمل أن تصبح العلاقات بين بلداننا أكثر استقرارا
05:27 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 05:45 GMT 04.07.2025)
هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في يوم استقلال الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تكتسب العلاقات بين موسكو وواشنطن الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المستقبل.
وجاء في تهنئة لافروف، التي تم نشرها على قناة وزارة الخارجية الروسية: "السيد وزير الخارجية المحترم، أرجو منكم أن تنقلوا خالص التهاني للشعب الأمريكي بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة-عيد الاستقلال، والتعبير عن دعم روسيا لتطلعاتهم إلى الوحدة وتحقيق الحلم الأمريكي".
وتابع لافروف: "آمل أن تتوطد العلاقات بين بلدينا، من خلال الجهود المشتركة، على مسار إبداعي، وأن تكتسب استقرارًا إيجابيًا وقابلية للتنبؤ، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية لكل منا، والتي يحددها التاريخ والجغرافيا و"الواقع الميداني".
وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لأتمنى للشعب الأمريكي أن يسير على طريق السلام والازدهار المشترك حتى تظل مبادئ إعلان استقلال الولايات المتحدة بشأن حق كل شخص في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة".
يحتفل الشعب الامريكي بعيد الاستقلال في الرابع من شهر تموز/ يوليو كل عام.