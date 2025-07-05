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ألمانيا تعتزم ترحيل سوريين مدانين بجرائم جنائية
ألمانيا تعتزم ترحيل سوريين مدانين بجرائم جنائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، عن بدء إجراءات لترحيل سوريين ذوي سوابق جنائية. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T19:01+0000
2025-07-05T19:01+0000
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وتأتي الخطوة بعد أيام من تنفيذ النمسا، أول عملية ترحيل رسمية لسوري مدان في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.وأكد متحدث باسم "الداخلية الألمانية" أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تلقى تكليفا باتخاذ إجراءات بحق "السوريين الخطرين والجانحين"، مشددا على أن الجرائم الخطيرة تُسقط عن مرتكبيها حق الحماية الذي يمنحه اللجوء، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأشار إلى اتفاق بين التحالف الحاكم، يتيح الترحيل إلى سوريا وأفغانستان بدءا من الجانحين ومن يُصنفون كخطر أمني، موضحا أن الوزارة بدأت التواصل مع السلطات السورية بشأن ذلك.وكشفت وزارة الداخلية الألمانية أنه بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2025، فتح أكثر من 3500 إجراء قد يؤدي إلى إلغاء صفة اللجوء، وسُحبت بالفعل في 57 حالة، فيما سُحبت الحماية الجزئية في 22 أخرى.وفي الفترة ذاتها، عاد 800 سوري إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية، من أصل نحو ألفي شخص شاركوا فيه منذ إطلاقه.وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، معظمهم وصلوا خلال موجة اللجوء عام 2015، فيما تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة والأمن بعد هجمات دامية شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة، بحسب "فرانس برس".
https://sarabic.ae/20250602/ألمانيا-أمام-سوريا-فرصة-تاريخية-لكن-وضعها-لا-يزال-غير-مستقر-للغاية-1101227642.html
https://sarabic.ae/20250112/ألمانيا-تقترح-نهجا-ذكيا-للعقوبات-المفروضة-على-سوريا--1096723209.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ألمانيا تعتزم ترحيل سوريين مدانين بجرائم جنائية

19:01 GMT 05.07.2025
© AP Photo / Matthias Schraderالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، عن بدء إجراءات لترحيل سوريين ذوي سوابق جنائية.
وتأتي الخطوة بعد أيام من تنفيذ النمسا، أول عملية ترحيل رسمية لسوري مدان في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
وأكد متحدث باسم "الداخلية الألمانية" أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تلقى تكليفا باتخاذ إجراءات بحق "السوريين الخطرين والجانحين"، مشددا على أن الجرائم الخطيرة تُسقط عن مرتكبيها حق الحماية الذي يمنحه اللجوء، وفقا لوكالة "فرانس برس".
قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
ألمانيا: أمام سوريا فرصة تاريخية لكن وضعها لا يزال غير مستقر للغاية
2 يونيو, 14:10 GMT
وأشار إلى اتفاق بين التحالف الحاكم، يتيح الترحيل إلى سوريا وأفغانستان بدءا من الجانحين ومن يُصنفون كخطر أمني، موضحا أن الوزارة بدأت التواصل مع السلطات السورية بشأن ذلك.
وكشفت وزارة الداخلية الألمانية أنه بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2025، فتح أكثر من 3500 إجراء قد يؤدي إلى إلغاء صفة اللجوء، وسُحبت بالفعل في 57 حالة، فيما سُحبت الحماية الجزئية في 22 أخرى.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
ألمانيا تقترح "نهجا ذكيا" للعقوبات المفروضة على سوريا
12 يناير, 13:32 GMT
وفي الفترة ذاتها، عاد 800 سوري إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية، من أصل نحو ألفي شخص شاركوا فيه منذ إطلاقه.
وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، معظمهم وصلوا خلال موجة اللجوء عام 2015، فيما تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة والأمن بعد هجمات دامية شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة، بحسب "فرانس برس".
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