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الرئيس البرازيلي: دول "بريكس" قادرة على قيادة مسار تنموي عالمي جديد
الرئيس البرازيلي: دول "بريكس" قادرة على قيادة مسار تنموي عالمي جديد
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن دول "بريكس" قادرة على قيادة الطريق نحو إرساء مسار تنموي جديد، يركز على الزراعة المستدامة والصناعة الخضراء... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T15:50+0000
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وقال الرئيس البرازيلي في منتدى أعمال "بريكس" في ريو دي جانيرو، أنه "بإمكان دولنا أن تقود الطريق نحو إرساء مسار تنموي جديد يركز على الزراعة المستدامة، والصناعة الخضراء، والبنية التحتية المرنة، والاقتصاد الحيوي".وأضاف لولا أن دول "بريكس" تمثل 33% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و42% من الإنتاج الزراعي.وأضاف أن الإقراض، وتقنيات الزراعة منخفضة الكربون، واستصلاح الأراضي المتدهورة، كلها عوامل تزيد من قدرة المجموعة على إنتاج الغذاء للعالم.وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.وجاءت تصريحات لولا خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في ريو دي جانيرو، إذ أكد أهمية البنك في تقديم نماذج استثمارية بديلة تدعم الدول النامية، واعتبر أن "إصلاح النظام المالي العالمي بات أمرا ممكنا وضروريا".وتأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد قمة "بريكس" الـ17، المقررة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، وحضور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف شخصيا.
https://sarabic.ae/20250705/وزير-الخارجية-التركي-يشارك-في-قمة-بريكس-بالبرازيل-1102380856.html
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مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار البرازيل
مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار البرازيل

الرئيس البرازيلي: دول "بريكس" قادرة على قيادة مسار تنموي عالمي جديد

15:50 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 16:07 GMT 05.07.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
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ذكر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن دول "بريكس" قادرة على قيادة الطريق نحو إرساء مسار تنموي جديد، يركز على الزراعة المستدامة والصناعة الخضراء والبنية التحتية المرنة والاقتصاد الحيوي.
وقال الرئيس البرازيلي في منتدى أعمال "بريكس" في ريو دي جانيرو، أنه "بإمكان دولنا أن تقود الطريق نحو إرساء مسار تنموي جديد يركز على الزراعة المستدامة، والصناعة الخضراء، والبنية التحتية المرنة، والاقتصاد الحيوي".
وأضاف لولا أن دول "بريكس" تمثل 33% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و42% من الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن الإقراض، وتقنيات الزراعة منخفضة الكربون، واستصلاح الأراضي المتدهورة، كلها عوامل تزيد من قدرة المجموعة على إنتاج الغذاء للعالم.
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن دول "بريكس" كانت وراء إنشاء التحالف لمكافحة الجوع والفقر، كما دعا إلى تعزيز المجمع الصناعي للرعاية الصحية لتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية.
وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
وزير الخارجية التركي يشارك في قمة "بريكس" بالبرازيل
12:46 GMT
وجاءت تصريحات لولا خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في ريو دي جانيرو، إذ أكد أهمية البنك في تقديم نماذج استثمارية بديلة تدعم الدول النامية، واعتبر أن "إصلاح النظام المالي العالمي بات أمرا ممكنا وضروريا".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن "بنك التنمية الجديد، الذي تم تأسيسه بمبادرة من دول "بريكس"، يمثل نموذجا ناجحا لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الجنوب العالمي".
وتأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد قمة "بريكس" الـ17، المقررة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، وحضور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف شخصيا.
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