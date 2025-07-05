https://sarabic.ae/20250705/وزير-الخارجية-التركي-يشارك-في-قمة-بريكس-بالبرازيل-1102380856.html
وزير الخارجية التركي يشارك في قمة "بريكس" بالبرازيل
وزير الخارجية التركي يشارك في قمة "بريكس" بالبرازيل
سبوتنيك عربي
ذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لـ"سبوتنيك"، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيحضر قمة "بريكس" في البرازيل، ويعتزم عقد عدد من اللقاءات الثنائية. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T12:46+0000
2025-07-05T12:46+0000
2025-07-05T12:46+0000
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وقال المصدر للوكالة: "سيحضر وزير الخارجية هاكان فيدان، قمة "بريكس" الـ17، التي ستعقد في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو 2025، بناء على تعليمات الرئيس (رجب طيب أردوغان)، وسيشارك الوزير فيدان، في الجلسات ويعقد عددًا من اللقاءات الثنائية".ومجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، وانضمت إليها دول أخرى منذ بداية عام 2024.
https://sarabic.ae/20250704/موسكو-روسيا-تدعم-إنشاء-صندوق-ضمان-لتعزيز-استثمارات-مجموعة-بريكس-1102362448.html
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العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي يشارك في قمة "بريكس" بالبرازيل
ذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لـ"سبوتنيك"، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيحضر قمة "بريكس" في البرازيل، ويعتزم عقد عدد من اللقاءات الثنائية.
وقال المصدر للوكالة: "سيحضر وزير الخارجية هاكان فيدان، قمة "بريكس" الـ17، التي ستعقد في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو 2025، بناء على تعليمات الرئيس (رجب طيب أردوغان)، وسيشارك الوزير فيدان، في الجلسات ويعقد عددًا من اللقاءات الثنائية".
وأضاف المصدر أن "فيدان، سيُعلن خلال مشاركته في الجلسات عن نهج تركيا البنّاء والإنساني تجاه الأزمات في الشرق الأوسط وخاصة في غزة، وسيشدد على التهديد الذي يُشكله العدوان الإسرائيلي على السلام والأمن والتنمية في المنطقة، وسيُعلن عن أهمية وجود نظام تجاري دولي عادل وقابل للتنبؤ".
ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو الجاري.
ومجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، وانضمت إليها دول أخرى منذ بداية عام 2024.