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https://sarabic.ae/20250704/موسكو-روسيا-تدعم-إنشاء-صندوق-ضمان-لتعزيز-استثمارات-مجموعة-بريكس-1102362448.html
موسكو: روسيا تدعم إنشاء صندوق ضمان لتعزيز استثمارات مجموعة "بريكس"
موسكو: روسيا تدعم إنشاء صندوق ضمان لتعزيز استثمارات مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن روسيا تدعم فكرة إنشاء صندوق ضمان في "بريكس" لزيادة الاستثمارات في دول المجموعة. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T15:55+0000
2025-07-04T15:55+0000
العالم
مجموعة بريكس
روسيا
اقتصاد
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وأضاف سيلوانوف للصحفيين، ردا على سؤال من "سبوتنيك"، أن "هذه مبادرة من الجانب البرازيلي، ونحن نعتقد أن هذا هو أيضا أداة مهمة في تعاوننا المالي، ونحن ندعمه".ومجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، وقد انضمت إليها دول أخرى منذ بداية عام 2024.
https://sarabic.ae/20250704/الروبل-يصبح-العملة-الأكثر-ارتفاعا-في-قيمته-عالميا-خلال-النصف-الأول-من-العام-1102341317.html
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العالم, مجموعة بريكس, روسيا, اقتصاد
العالم, مجموعة بريكس, روسيا, اقتصاد

موسكو: روسيا تدعم إنشاء صندوق ضمان لتعزيز استثمارات مجموعة "بريكس"

15:55 GMT 04.07.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن روسيا تدعم فكرة إنشاء صندوق ضمان في "بريكس" لزيادة الاستثمارات في دول المجموعة.
وأضاف سيلوانوف للصحفيين، ردا على سؤال من "سبوتنيك"، أن "هذه مبادرة من الجانب البرازيلي، ونحن نعتقد أن هذا هو أيضا أداة مهمة في تعاوننا المالي، ونحن ندعمه".

،ويوم أمس الخميس ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة "بريكس" تخطط لإنشاء صندوق ضمان بدعم من بنك التنمية الجديد لخفض التكاليف المالية وزيادة الاستثمارات في دول المجموعة.

الروبل أصبح العملة الأكثر ارتفاعا في قيمتها في العالم خلال النصف الأول من العام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
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الروبل يصبح العملة الأكثر ارتفاعا في قيمته عالميا خلال النصف الأول من العام
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ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" السابعة عشرة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 تموز/يوليو الجاري 2025.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، وقد انضمت إليها دول أخرى منذ بداية عام 2024.
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