https://sarabic.ae/20250704/موسكو-روسيا-تدعم-إنشاء-صندوق-ضمان-لتعزيز-استثمارات-مجموعة-بريكس-1102362448.html

موسكو: روسيا تدعم إنشاء صندوق ضمان لتعزيز استثمارات مجموعة "بريكس"

موسكو: روسيا تدعم إنشاء صندوق ضمان لتعزيز استثمارات مجموعة "بريكس"

سبوتنيك عربي

صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن روسيا تدعم فكرة إنشاء صندوق ضمان في "بريكس" لزيادة الاستثمارات في دول المجموعة. 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T15:55+0000

2025-07-04T15:55+0000

2025-07-04T15:55+0000

العالم

مجموعة بريكس

روسيا

اقتصاد

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وأضاف سيلوانوف للصحفيين، ردا على سؤال من "سبوتنيك"، أن "هذه مبادرة من الجانب البرازيلي، ونحن نعتقد أن هذا هو أيضا أداة مهمة في تعاوننا المالي، ونحن ندعمه".ومجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، وقد انضمت إليها دول أخرى منذ بداية عام 2024.

https://sarabic.ae/20250704/الروبل-يصبح-العملة-الأكثر-ارتفاعا-في-قيمته-عالميا-خلال-النصف-الأول-من-العام-1102341317.html

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