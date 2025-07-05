https://sarabic.ae/20250705/الرئيس-اللبناني-عدد-قوات-الجيش-في-الجنوب-سيصل-إلى-10-آلاف-عسكري-1102389026.html

الرئيس اللبناني: عدد قوات الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري

الرئيس اللبناني: عدد قوات الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري

سبوتنيك عربي

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم السبت، إن عدد الجيش اللبناني في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف عنصر، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب سوى القوات... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T16:57+0000

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جاء ذلك خلال استقبال عون لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، حيث جرى بحث الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، والتأكيد على أهمية استمرار وجود قوات "يونيفيل" لتطبيق القرار الدولي 1701.وشدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال اللقاء على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، واعتداءاته المتكررة، ورفضه الإفراج عن الأسرى، كلها عوامل تعيق الدولة اللبنانية عن بسط سلطتها الكاملة، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها، خصوصًا ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، استمرار دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني في مختلف المجالات، مشيرا إلى متابعة بلاده باهتمام للتطورات في لبنان.وكان الرئيس اللبناني قد أكد الأسبوع الماضي، خلال استقباله القائد الجديد لقوات الـ"يونيفيل" في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، على أهمية استمرار دعم القوات الدولية للجيش اللبناني في الجنوب، في إطار تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.وشدد عون على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من "التلال الخمس"، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره على كامل الحدود المعترف بها دوليا، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".

https://sarabic.ae/20250704/الرئيس-اللبناني-نحذر-من-أعداء-الداخل-الذين-يلعبون-على-الوتر-الطائفي-1102365365.html

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