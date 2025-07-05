https://sarabic.ae/20250705/بخلاف-التدخين-دراسة-تكشف-عن-سبب-آخر-قد-يسبب-سرطان-الرئة-1102393592.html
بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة
بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن التدخين ليس العامل الوحيد المسؤول عن زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T20:51+0000
2025-07-05T20:51+0000
2025-07-05T20:52+0000
مجتمع
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التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
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وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، أن التعرض لتلوث الهواء يزيد من احتمالية حدوث طفرات جينية خطيرة تشبه تلك التي تلاحظ عادة لدى المدخنين، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".وأوضح البروفيسور لودميل ألكساندروف، عالم البيولوجيا الجزيئية وأحد المشاركين في الدراسة، أن "الارتفاع المقلق في حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين دفعنا للبحث عن أسباب جديدة. وتظهر نتائجنا أن تلوث الهواء يسبب طفرات جينية كنا نعتقد أنها مرتبطة حصرا بالتدخين."وشملت الدراسة تحليل الجينومات السرطانية لـ871 مريضًا بسرطان الرئة من أربع قارات، جميعهم من غير المدخنين ولم يخضعوا لعلاج السرطان.وتم رصد توقيع جيني جديد، يعرف بـ"SBS40a"، في 28% من المشاركين، وهو توقيع لم يلاحظ سابقًا لدى المدخنين، ولا تزال أسبابه غير معروفة.ولم تظهر الدراسة، على عكس التوقعات، تأثيرا كبيرا للتدخين السلبي على الطفرات الجينية، مما يعزز التركيز على تلوث الهواء كعامل رئيسي في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.وتعد هذه النتائج دعوة لتكثيف الجهود لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث لحماية الصحة العامة.
https://sarabic.ae/20250606/دراسة-تكشف-سر-انتشار-سرطان-الرئة-لدى-غير-المدخنين-1101397302.html
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الأخبار, منوعات, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
الأخبار, منوعات, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة
20:51 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 20:52 GMT 05.07.2025)
كشفت دراسة علمية حديثة أن التدخين ليس العامل الوحيد المسؤول عن زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، أن التعرض لتلوث الهواء يزيد من احتمالية حدوث طفرات جينية خطيرة تشبه تلك التي تلاحظ عادة لدى المدخنين، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
وأوضح البروفيسور لودميل ألكساندروف، عالم البيولوجيا الجزيئية وأحد المشاركين في الدراسة، أن "الارتفاع المقلق في حالات سرطان
الرئة بين غير المدخنين دفعنا للبحث عن أسباب جديدة. وتظهر نتائجنا أن تلوث الهواء يسبب طفرات جينية كنا نعتقد أنها مرتبطة حصرا بالتدخين."
وشملت الدراسة تحليل الجينومات السرطانية لـ871 مريضًا بسرطان الرئة من أربع قارات، جميعهم من غير المدخنين ولم يخضعوا لعلاج السرطان.
وأوضحت النتائج أن الأفراد الذين يعيشون في مناطق ذات تلوث هوائي مرتفع كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف لظهور طفرات جينية مثل "SBS4"، وهي طفرات مرتبطة بنمو أورام الرئة.
وتم رصد توقيع جيني جديد، يعرف بـ"SBS40a"، في 28% من المشاركين، وهو توقيع لم يلاحظ سابقًا لدى المدخنين
، ولا تزال أسبابه غير معروفة.
ولم تظهر الدراسة، على عكس التوقعات، تأثيرا كبيرا للتدخين السلبي على الطفرات الجينية، مما يعزز التركيز على تلوث الهواء كعامل رئيسي في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.
وتعد هذه النتائج دعوة لتكثيف الجهود لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث لحماية الصحة العامة.