بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250705/بخلاف-التدخين-دراسة-تكشف-عن-سبب-آخر-قد-يسبب-سرطان-الرئة-1102393592.html
بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة
بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن التدخين ليس العامل الوحيد المسؤول عن زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T20:51+0000
2025-07-05T20:52+0000
مجتمع
الأخبار
منوعات
التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_0:2:1568:884_1920x0_80_0_0_bc04989ad507405dff8fbcd9c5ee7d2b.jpg
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، أن التعرض لتلوث الهواء يزيد من احتمالية حدوث طفرات جينية خطيرة تشبه تلك التي تلاحظ عادة لدى المدخنين، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".وأوضح البروفيسور لودميل ألكساندروف، عالم البيولوجيا الجزيئية وأحد المشاركين في الدراسة، أن "الارتفاع المقلق في حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين دفعنا للبحث عن أسباب جديدة. وتظهر نتائجنا أن تلوث الهواء يسبب طفرات جينية كنا نعتقد أنها مرتبطة حصرا بالتدخين."وشملت الدراسة تحليل الجينومات السرطانية لـ871 مريضًا بسرطان الرئة من أربع قارات، جميعهم من غير المدخنين ولم يخضعوا لعلاج السرطان.وتم رصد توقيع جيني جديد، يعرف بـ"SBS40a"، في 28% من المشاركين، وهو توقيع لم يلاحظ سابقًا لدى المدخنين، ولا تزال أسبابه غير معروفة.ولم تظهر الدراسة، على عكس التوقعات، تأثيرا كبيرا للتدخين السلبي على الطفرات الجينية، مما يعزز التركيز على تلوث الهواء كعامل رئيسي في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.وتعد هذه النتائج دعوة لتكثيف الجهود لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث لحماية الصحة العامة.
https://sarabic.ae/20250606/دراسة-تكشف-سر-انتشار-سرطان-الرئة-لدى-غير-المدخنين-1101397302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_45d77147709428e976e91f21f6275c0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, منوعات, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
الأخبار, منوعات, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة

بخلاف التدخين... دراسة تكشف عن سبب آخر محتمل لسرطان الرئة

20:51 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 20:52 GMT 05.07.2025)
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن التدخين ليس العامل الوحيد المسؤول عن زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، أن التعرض لتلوث الهواء يزيد من احتمالية حدوث طفرات جينية خطيرة تشبه تلك التي تلاحظ عادة لدى المدخنين، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
دراسة تكشف سر انتشار سرطان الرئة لدى غير المدخنين
6 يونيو, 15:40 GMT
وأوضح البروفيسور لودميل ألكساندروف، عالم البيولوجيا الجزيئية وأحد المشاركين في الدراسة، أن "الارتفاع المقلق في حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين دفعنا للبحث عن أسباب جديدة. وتظهر نتائجنا أن تلوث الهواء يسبب طفرات جينية كنا نعتقد أنها مرتبطة حصرا بالتدخين."
وشملت الدراسة تحليل الجينومات السرطانية لـ871 مريضًا بسرطان الرئة من أربع قارات، جميعهم من غير المدخنين ولم يخضعوا لعلاج السرطان.

وأوضحت النتائج أن الأفراد الذين يعيشون في مناطق ذات تلوث هوائي مرتفع كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف لظهور طفرات جينية مثل "SBS4"، وهي طفرات مرتبطة بنمو أورام الرئة.

وتم رصد توقيع جيني جديد، يعرف بـ"SBS40a"، في 28% من المشاركين، وهو توقيع لم يلاحظ سابقًا لدى المدخنين، ولا تزال أسبابه غير معروفة.
ولم تظهر الدراسة، على عكس التوقعات، تأثيرا كبيرا للتدخين السلبي على الطفرات الجينية، مما يعزز التركيز على تلوث الهواء كعامل رئيسي في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.
وتعد هذه النتائج دعوة لتكثيف الجهود لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث لحماية الصحة العامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала