https://sarabic.ae/20250705/تركيا-تنفي-تصدير-بضائع-إلى-إسرائيل-حملة-تضليل-مكشوفة-1102373559.html

تركيا تنفي تصدير بضائع إلى إسرائيل: "حملة تضليل مكشوفة"

تركيا تنفي تصدير بضائع إلى إسرائيل: "حملة تضليل مكشوفة"

سبوتنيك عربي

نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقارير التي تتحدث عن أن تركيا صدЁرت بضائع إلى إسرائيل بقيمة 393.7 مليون دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T07:51+0000

2025-07-05T07:51+0000

2025-07-05T08:21+0000

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وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان: "الادعاء بأن تركيا صدّرت بضائع بقيمة 393.7 مليون دولار أمريكي إلى إسرائيل، خلال الأشهر الخمسة الأولى، والذي انتشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هو محض كذب وتضليل".وأردف: "حتى هذا التاريخ، لم يتم إصدار بيان جمركي واحد للتصدير أو الاستيراد من بلادنا إلى إسرائيل، ولم تصل شحنة واحدة إلى بلادنا من إسرائيل".وأضاف البيان: "من جهة أخرى، لا تزال آلية التجارة المُنشأة بموجب "بروتوكول دولة تركيا وفلسطين" الموقّع بين وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، لتلبية الاحتياجات الملحّة لدولة فلسطين، تعمل بفعالية. في العام الماضي، بلغ حجم الصادرات التركية إلى فلسطين 797 مليون دولار أمريكي، إلا أن هذه التجارة مع إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين تتم عبر موانٍ تسيطر عليها إسرائيل".واختتم البيان بالتأكيد على معارضة تركيا لأفعال إسرائيل في غزة، قائلًا: "في هذه المناسبة، نؤكد مجددًا إدانتنا الشديدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، ونؤكد مجددًا دعمنا الثابت لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين".وفي مايو 2024، أعلنت تركيا أنها ستوقف تجارتها الثنائية السنوية مع إسرائيل والتي بلغت 7 مليارات دولار، حتى يتم تأمين وقف إطلاق نار دائم و إدخال مساعدات إنسانية غير مقيدة لغزة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب قرار تركيا في أبريل/ نيسان الماضي، بفرض قيود تجارية على 54 فئة من المنتجات، بما في ذلك الأسمنت والصلب والألمنيوم ومواد البناء الأخرى.وأكد البيان أن "تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقود منذ أكثر من عام ونصف أشد النضالات شجاعة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، لا سيما الإبادة الجماعية في غزة". تركيا: الهجوم على السفينة "مادلين" يثبت أن إسرائيل تتصرف كـ"دولة إرهابية"أردوغان يدعو الشرع إلى تجنيب سوريا الصراع الناتج عن التصعيد الإسرائيلي

https://sarabic.ae/20250704/أردوغان-تركيا-لن-تتخلى-عن-القضية-الفلسطينية-أو-تصمت-تجاه-ممارسات-نتنياهو-1102360706.html

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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة