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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250705/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-روسيا-أظهرت-ضعف-القدرات-العسكرية-للاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-1102370248.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق: روسيا أظهرت ضعف القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
ضابط مخابرات أمريكي سابق: روسيا أظهرت ضعف القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية، أظهرت ضعفًا خطيرًا في الإمكانات العسكرية للاتحاد... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T04:20+0000
2025-07-05T04:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "الصراع في أوكرانيا كشف أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لديهما قواعد صناعية ضعيفة للغاية لدرجة أنها غير قادرة على دعم إنتاج (الأسلحة) بمستوى كاف للصراعات الحديثة".وأضاف: "ترامب يلعب لعبةً هنا، فهو لا يقطع العلاقات علنًا مع أوكرانيا، حتى لا يُغضب المتهورين في الكونغرس، الذين يريدون مواصلة الحرب. وفي الوقت ذاته، يتخذ عددًا من الإجراءات لإخراج الولايات المتحدة من هذه الحرب".كما ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اتخذ قرار تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا من جانب واحد. وأفادت مصادر للقناة أن هذه هي المرة الثالثة التي يعلق فيها هيغسيث المساعدات لأوكرانيا، من جانب واحد، وقد سبق أن فعل ذلك في فبراير/ شباط ومايو/ أيار الماضيين، ولكن هذه الأوامر أُلغيت لاحقًا.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إلى أنه كلما قلّ عدد الأسلحة التي تتلقاها كييف، كلما اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة.موسكو: الغرب يصور روسيا كـ"شيطان" لتهيئة الرأي العام لصراع عسكري محتملالكرملين يعلق على تصريحات ترامب حول عدم إحراز تقدم في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250630/الجيش-الروسي-يسيطر-على-أول-بلدة-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك-الأوكرانية-1102200037.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط مخابرات أمريكي سابق: روسيا أظهرت ضعف القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

04:20 GMT 05.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية برادلي الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكد لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية، أظهرت ضعفًا خطيرًا في الإمكانات العسكرية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "الصراع في أوكرانيا كشف أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لديهما قواعد صناعية ضعيفة للغاية لدرجة أنها غير قادرة على دعم إنتاج (الأسلحة) بمستوى كاف للصراعات الحديثة".

وأعرب جونسون عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُدرك هذا الأمر، وأيًّا كان السبب الحقيقي لتعليق الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، فإن صاحب البيت الأبيض يُدرك أن قدرة واشنطن على التأثير في نتيجة الصراع تكاد تكون معدومة.

وأضاف: "ترامب يلعب لعبةً هنا، فهو لا يقطع العلاقات علنًا مع أوكرانيا، حتى لا يُغضب المتهورين في الكونغرس، الذين يريدون مواصلة الحرب. وفي الوقت ذاته، يتخذ عددًا من الإجراءات لإخراج الولايات المتحدة من هذه الحرب".
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كما ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اتخذ قرار تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا من جانب واحد. وأفادت مصادر للقناة أن هذه هي المرة الثالثة التي يعلق فيها هيغسيث المساعدات لأوكرانيا، من جانب واحد، وقد سبق أن فعل ذلك في فبراير/ شباط ومايو/ أيار الماضيين، ولكن هذه الأوامر أُلغيت لاحقًا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من استنفاد المخزونات الأمريكية".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إلى أنه كلما قلّ عدد الأسلحة التي تتلقاها كييف، كلما اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة.
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