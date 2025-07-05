https://sarabic.ae/20250705/موسكو-الغرب-يصور-روسيا-كـشيطان-لتهيئة-الرأي-العام-لصراع-عسكري-محتمل-1102369784.html
موسكو: الغرب "يشيطن" صورة روسيا لتهيئة الرأي العام لصراع عسكري محتمل ضدها
موسكو: الغرب "يشيطن" صورة روسيا لتهيئة الرأي العام لصراع عسكري محتمل ضدها
سبوتنيك عربي
اتهم مكسيم بوياتكيفيتش، نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، الغرب بتعمد تشويه صورة روسيا و"شيطنتها" من أجل تهيئة الرأي العام... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T03:50+0000
2025-07-05T03:50+0000
2025-07-05T04:49+0000
روسيا
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وقال بوياتكيفيتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "في الغرب، هناك أشخاص مثقفون وذوو مستوى عالٍ من الذكاء يدركون تمامًا ما يجري، لكنهم يتعمدون تجاهل التلاعب الإعلامي من الجانب الأوكراني والدعاية الغربية".وأضاف بوياتكيفيتش: "إنهم يعرفون الحقيقة، ولكن مهمتهم هي استكمال عملية "شيطنة" روسيا، من أجل إعداد الرأي العام في أوروبا لاحتمال نشوب صراع عسكري مع بلادنا".وتابع الدبلوماسي الروسي:وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب، مرة أخرى، مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
https://sarabic.ae/20250705/موسكو-تصعيد-متوقع-مع-الغرب-بشأن-أوكرانيا-وسط-تجاهل-لمقترحات-روسيا-1102369030.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
موسكو: الغرب "يشيطن" صورة روسيا لتهيئة الرأي العام لصراع عسكري محتمل ضدها
03:50 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 04:49 GMT 05.07.2025)
اتهم مكسيم بوياتكيفيتش، نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، الغرب بتعمد تشويه صورة روسيا و"شيطنتها" من أجل تهيئة الرأي العام الأوروبي لصراع عسكري محتمل مع موسكو.
وقال بوياتكيفيتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "في الغرب، هناك أشخاص مثقفون وذوو مستوى عالٍ من الذكاء يدركون تمامًا ما يجري، لكنهم يتعمدون تجاهل التلاعب الإعلامي من الجانب الأوكراني والدعاية الغربية".
وأضاف بوياتكيفيتش: "إنهم يعرفون الحقيقة، ولكن مهمتهم هي استكمال عملية "شيطنة" روسيا، من أجل إعداد الرأي العام في أوروبا لاحتمال نشوب صراع عسكري مع بلادنا".
يريدون أن ينظر الأطفال في أوروبا إلى الروس ليس كبشر، بل كـ"أورك"- كائنات وحشية تقتل وتغتصب"، في إشارة إلى الصورة النمطية التي تروجها بعض وسائل الإعلام الغربية.
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".
وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب، مرة أخرى، مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين
، جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.