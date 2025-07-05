https://sarabic.ae/20250705/موسكو-تصعيد-متوقع-مع-الغرب-بشأن-أوكرانيا-وسط-تجاهل-لمقترحات-روسيا-1102369030.html
موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا
موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا
سبوتنيك عربي
توقّع مكسيم بوياتكيفيتش، نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن خطاب الغرب يؤكد هذا... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T01:27+0000
2025-07-05T01:27+0000
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روسيا
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وقال بوياتكيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع تصعيدًا في القضية الأوكرانية، وهو ما تؤكده نبرة الخطاب الغربي، فالقارة الأوروبية وبريطانيا العظمى لا تزالان تصرّان على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون انقطاع".وأضاف نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن "الدول الغربية ترفض النظر في المقترحات الروسية للتفاوض، التي طرحها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، بما في ذلك ما يتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للأزمة".وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
https://sarabic.ae/20250704/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-عدم-إحراز-تقدم-في-أوكرانيا-1102348177.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا
01:27 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 04:38 GMT 05.07.2025)
توقّع مكسيم بوياتكيفيتش، نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن خطاب الغرب يؤكد هذا التوجه.
وقال بوياتكيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "نتوقع تصعيدًا في القضية الأوكرانية، وهو ما تؤكده نبرة الخطاب الغربي، فالقارة الأوروبية وبريطانيا العظمى لا تزالان تصرّان على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون انقطاع".
وأضاف نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن "الدول الغربية ترفض النظر في المقترحات الروسية للتفاوض، التي طرحها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، بما في ذلك ما يتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للأزمة".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الغرب يعتبر هذه المواقف "غير واقعية وغير مقبولة"، ويطالب روسيا بوقف القتال دون أي شروط مسبقة.
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين، عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".
وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين
، جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.