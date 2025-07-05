موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا

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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
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تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250705/موسكو-تصعيد-متوقع-مع-الغرب-بشأن-أوكرانيا-وسط-تجاهل-لمقترحات-روسيا-1102369030.html
موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا
موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا
سبوتنيك عربي
توقّع مكسيم بوياتكيفيتش، نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن خطاب الغرب يؤكد هذا... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T01:27+0000
2025-07-05T04:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوياتكيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع تصعيدًا في القضية الأوكرانية، وهو ما تؤكده نبرة الخطاب الغربي، فالقارة الأوروبية وبريطانيا العظمى لا تزالان تصرّان على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون انقطاع".وأضاف نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن "الدول الغربية ترفض النظر في المقترحات الروسية للتفاوض، التي طرحها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، بما في ذلك ما يتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للأزمة".وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
https://sarabic.ae/20250704/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-عدم-إحراز-تقدم-في-أوكرانيا-1102348177.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا

01:27 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 04:38 GMT 05.07.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
توقّع مكسيم بوياتكيفيتش، نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن خطاب الغرب يؤكد هذا التوجه.
وقال بوياتكيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع تصعيدًا في القضية الأوكرانية، وهو ما تؤكده نبرة الخطاب الغربي، فالقارة الأوروبية وبريطانيا العظمى لا تزالان تصرّان على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون انقطاع".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب حول عدم إحراز تقدم في أوكرانيا
أمس, 10:39 GMT
وأضاف نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن "الدول الغربية ترفض النظر في المقترحات الروسية للتفاوض، التي طرحها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، بما في ذلك ما يتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للأزمة".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن الغرب يعتبر هذه المواقف "غير واقعية وغير مقبولة"، ويطالب روسيا بوقف القتال دون أي شروط مسبقة.
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين، عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".
وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
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