https://sarabic.ae/20250705/موسكو-تصعيد-متوقع-مع-الغرب-بشأن-أوكرانيا-وسط-تجاهل-لمقترحات-روسيا-1102369030.html

موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا

موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا

سبوتنيك عربي

توقّع مكسيم بوياتكيفيتش، نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن خطاب الغرب يؤكد هذا... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T01:27+0000

2025-07-05T01:27+0000

2025-07-05T04:38+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقال بوياتكيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع تصعيدًا في القضية الأوكرانية، وهو ما تؤكده نبرة الخطاب الغربي، فالقارة الأوروبية وبريطانيا العظمى لا تزالان تصرّان على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون انقطاع".وأضاف نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن "الدول الغربية ترفض النظر في المقترحات الروسية للتفاوض، التي طرحها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، بما في ذلك ما يتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للأزمة".وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.

https://sarabic.ae/20250704/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-عدم-إحراز-تقدم-في-أوكرانيا-1102348177.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا