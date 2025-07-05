https://sarabic.ae/20250705/مباحثات-مصرية-مع-إيران-وعمان-وفرنسا-وأمريكا-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وإيران-1102388381.html

مباحثات مصرية مع إيران وعمان وفرنسا وأمريكا لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

مباحثات مصرية مع إيران وعمان وفرنسا وأمريكا لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات دولية وإقليمية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T16:47+0000

2025-07-05T16:47+0000

2025-07-05T16:48+0000

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وشملت الاتصالات التي جرت مساء 4 وصباح 5 يوليو/ تموز الجاري كلا من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، والفرنسي، جان نويل بارو، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.و"تمحورت المحادثات حول تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتفعيل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يسهم في معالجة الشواغل الإقليمية عبر الطرق السلمية ويعزز الاستقرار"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.و"ثمّن المسؤولون الجهود المصرية الهادفة إلى خفض التوترات، والدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة تضمن مصالح جميع الأطراف".كما ناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وملف المحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وتطرقا إلى التحضيرات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق للتهدئة، و"أشاد ويتكوف بالدور المصري البنّاء وجهودها المتواصلة في دعم أمن واستقرار المنطقة".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار.

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https://sarabic.ae/20250704/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-المعركة-ضد-إيران-لم-تنته-1102342115.html

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