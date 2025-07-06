الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع في الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق.. فيديو

عربي
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250706/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مواقع-في-الجولان-كانت-تابعة-للجيش-السوري-السابق-فيديو-1102407805.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع في الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع في الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جنود اللواء 810 "الجبال"، التابع للفرقة 210، يواصلون تنفيذ عمليات ميدانية دقيقة جنوبي سوريا. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T12:20+0000
2025-07-06T12:20+0000
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وقال الجيش الإسسرائيلي: "في إحدى هذه العمليات، دمرت قوات الاحتياط بالتعاون مع وحدة المهندسين القتاليين "ياهلوم"، عددا من المواقع التابعة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، داخل المنطقة العازلة".وأوضح الجيش أن "هذه المواقع كانت تشكل تهديدا مباشرا لمواقع إسرائيلية في منطقة جبل الشيخ".وأكد البيان أن "عمليات اللواء تهدف إلى حماية أمن المواطنين الإسرائيليين، وخاصة سكان مرتفعات الجولان، من أي تهديدات محتملة".وتحتل إسرائيل الجزء الأكبر من هضبة الجولان منذ حرب عام 1967، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحةعلى العاصمة دمشق، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان. وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الأسد.ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
https://sarabic.ae/20250701/في-جولة-داخل-أراضيها-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-أن-سوريا-قد-تفككت-ونسيطر-على-نقاط-رئيسية-فيها-1102263990.html
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أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع في الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق.. فيديو

12:20 GMT 06.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جنود اللواء 810 "الجبال"، التابع للفرقة 210، يواصلون تنفيذ عمليات ميدانية دقيقة جنوبي سوريا.
وقال الجيش الإسسرائيلي: "في إحدى هذه العمليات، دمرت قوات الاحتياط بالتعاون مع وحدة المهندسين القتاليين "ياهلوم"، عددا من المواقع التابعة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، داخل المنطقة العازلة".
وأوضح الجيش أن "هذه المواقع كانت تشكل تهديدا مباشرا لمواقع إسرائيلية في منطقة جبل الشيخ".
وأكد البيان أن "عمليات اللواء تهدف إلى حماية أمن المواطنين الإسرائيليين، وخاصة سكان مرتفعات الجولان، من أي تهديدات محتملة".
وتحتل إسرائيل الجزء الأكبر من هضبة الجولان منذ حرب عام 1967، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحةعلى العاصمة دمشق، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
في جولة داخل أراضيها.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن أن سوريا "قد تفككت" ونسيطر على نقاط رئيسية فيها
1 يوليو, 20:09 GMT
وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الأسد.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
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