https://sarabic.ae/20250706/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مواقع-في-الجولان-كانت-تابعة-للجيش-السوري-السابق-فيديو-1102407805.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع في الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع في الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جنود اللواء 810 "الجبال"، التابع للفرقة 210، يواصلون تنفيذ عمليات ميدانية دقيقة جنوبي سوريا. 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T12:20+0000

2025-07-06T12:20+0000

2025-07-06T12:20+0000

أخبار سوريا اليوم

بشار الأسد

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/67/1023586708_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_8f6e727899a453eb7eb6a6f7a00badc3.jpg

وقال الجيش الإسسرائيلي: "في إحدى هذه العمليات، دمرت قوات الاحتياط بالتعاون مع وحدة المهندسين القتاليين "ياهلوم"، عددا من المواقع التابعة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، داخل المنطقة العازلة".وأوضح الجيش أن "هذه المواقع كانت تشكل تهديدا مباشرا لمواقع إسرائيلية في منطقة جبل الشيخ".وأكد البيان أن "عمليات اللواء تهدف إلى حماية أمن المواطنين الإسرائيليين، وخاصة سكان مرتفعات الجولان، من أي تهديدات محتملة".وتحتل إسرائيل الجزء الأكبر من هضبة الجولان منذ حرب عام 1967، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحةعلى العاصمة دمشق، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان. وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الأسد.ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.

https://sarabic.ae/20250701/في-جولة-داخل-أراضيها-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-أن-سوريا-قد-تفككت-ونسيطر-على-نقاط-رئيسية-فيها-1102263990.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم