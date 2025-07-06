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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه بلاده
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراضه". 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T00:16+0000
2025-07-06T04:45+0000
قصف اليمن
الحرب على اليمن
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وقال الجيش في بيان رسمي: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، على اعتراض هذا التهديد".وأضاف البيان أن "صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة داخل إسرائيل، نتيجة إطلاق المقذوف من اليمن".يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250701/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن--1102262468.html
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قصف اليمن, الحرب على اليمن
قصف اليمن, الحرب على اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه بلاده

00:16 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 06.07.2025)
© AP Photo / Leo Correaنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراضه".
وقال الجيش في بيان رسمي: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، على اعتراض هذا التهديد".
وأضاف البيان أن "صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة داخل إسرائيل، نتيجة إطلاق المقذوف من اليمن".
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
1 يوليو, 18:37 GMT
يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذّر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".
وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
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