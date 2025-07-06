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افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
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18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
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09:52 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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https://sarabic.ae/20250706/الصين-تفرض-قيودا-على-واردات-الأجهزة-الطبية-القادمة-من-دول-الاتحاد-الأوروبي-1102403477.html
الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن فرض قيود فورية على استيراد الأجهزة الطبية من شركات دول الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها نحو 6.28 مليون دولار، وذلك ردا على... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T10:14+0000
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وقررت وزارة المالية الصينية، استبعاد شركات الاتحاد الأوروبي من بعض المشتريات الحكومية، باستثناء الشركات الأوروبية العاملة داخل الصين، مع تحديد نسبة الأجهزة المستوردة من الاتحاد الأوروبي في العقود بـ50% كحد أقصى.من جانبها، أشارت وزارة التجارة الصينية، إلى أن الخطوة تأتي دفاعا عن حقوق الشركات الصينية، متهمة بروكسل بتجاهل حسن النوايا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكانت المفوضية الأوروبية، قد أفادت بأن الصين تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في السلع بعد أمريكا، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ نحو 739 مليار يورو في عام 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بعام 2022.
https://sarabic.ae/20250524/إعلام-أمريكي-واشنطن-تحاول-دفع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-رسوم-جمركية-على-السلع-الصينية-1100916256.html
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي

10:14 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 10:15 GMT 06.07.2025)
© Sputnikالمنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" في الصين
المنتدى الدولي الثالث حزام واحد، طريق واحد في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن فرض قيود فورية على استيراد الأجهزة الطبية من شركات دول الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها نحو 6.28 مليون دولار، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي.
وقررت وزارة المالية الصينية، استبعاد شركات الاتحاد الأوروبي من بعض المشتريات الحكومية، باستثناء الشركات الأوروبية العاملة داخل الصين، مع تحديد نسبة الأجهزة المستوردة من الاتحاد الأوروبي في العقود بـ50% كحد أقصى.
من جانبها، أشارت وزارة التجارة الصينية، إلى أن الخطوة تأتي دفاعا عن حقوق الشركات الصينية، متهمة بروكسل بتجاهل حسن النوايا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
علم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
إعلام أمريكي: واشنطن تحاول دفع الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السلع الصينية
24 مايو, 08:23 GMT
وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض في يونيو/ حزيران 2025، قيودا على المنتجات الصينية ضمن مشترياته العامة، وبرر ذلك بـ"التمييز ضد الشركات الأوروبية في السوق الصينية".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أفادت بأن الصين تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في السلع بعد أمريكا، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ نحو 739 مليار يورو في عام 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بعام 2022.
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