https://sarabic.ae/20250706/الصين-تفرض-قيودا-على-واردات-الأجهزة-الطبية-القادمة-من-دول-الاتحاد-الأوروبي-1102403477.html
الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن فرض قيود فورية على استيراد الأجهزة الطبية من شركات دول الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها نحو 6.28 مليون دولار، وذلك ردا على... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T10:14+0000
2025-07-06T10:14+0000
2025-07-06T10:15+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082135376_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e1a85f51244f4d87210764aff8a55ce7.jpg
وقررت وزارة المالية الصينية، استبعاد شركات الاتحاد الأوروبي من بعض المشتريات الحكومية، باستثناء الشركات الأوروبية العاملة داخل الصين، مع تحديد نسبة الأجهزة المستوردة من الاتحاد الأوروبي في العقود بـ50% كحد أقصى.من جانبها، أشارت وزارة التجارة الصينية، إلى أن الخطوة تأتي دفاعا عن حقوق الشركات الصينية، متهمة بروكسل بتجاهل حسن النوايا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكانت المفوضية الأوروبية، قد أفادت بأن الصين تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في السلع بعد أمريكا، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ نحو 739 مليار يورو في عام 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بعام 2022.
https://sarabic.ae/20250524/إعلام-أمريكي-واشنطن-تحاول-دفع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-رسوم-جمركية-على-السلع-الصينية-1100916256.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082135376_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_51efccf9120cdee936f7aca1a879e04c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
10:14 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 10:15 GMT 06.07.2025)
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن فرض قيود فورية على استيراد الأجهزة الطبية من شركات دول الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها نحو 6.28 مليون دولار، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي.
وقررت وزارة المالية الصينية، استبعاد شركات الاتحاد الأوروبي من بعض المشتريات الحكومية، باستثناء الشركات الأوروبية العاملة داخل الصين، مع تحديد نسبة الأجهزة المستوردة من الاتحاد الأوروبي في العقود بـ50% كحد أقصى.
من جانبها، أشارت وزارة التجارة الصينية، إلى أن الخطوة تأتي دفاعا عن حقوق الشركات الصينية، متهمة بروكسل بتجاهل حسن النوايا، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض في يونيو/ حزيران 2025، قيودا على المنتجات الصينية ضمن مشترياته العامة، وبرر ذلك بـ"التمييز ضد الشركات الأوروبية في السوق الصينية".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أفادت بأن الصين تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في السلع بعد أمريكا، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ نحو 739 مليار يورو في عام 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بعام 2022.