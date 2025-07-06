دراسة تكشف سر انتشار التوحد بين الذكور بنسبة أكبر من الإناث

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نص البيان الختامي لقمة "بريكس 2025" في البرازيل - عاجل
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
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ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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https://sarabic.ae/20250706/دراسة-تكشف-سر-انتشار-التوحد-بين-الذكور-بنسبة-أكبر-من-الإناث-1102410962.html
دراسة تكشف سر انتشار التوحد بين الذكور بنسبة أكبر من الإناث
دراسة تكشف سر انتشار التوحد بين الذكور بنسبة أكبر من الإناث
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة حديثة إلى أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مقارنة بالإناث، بسبب تعرضهم بصورة أكبر لمواد كيميائية خطرة يتم... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T13:50+0000
2025-07-06T13:50+0000
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الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة روتشستر الأمريكية أشارت إلى أن السبب في ذلك هو تعرضهم لما يعرف بـ"المواد الكيميائية الأبدية"، التي تُستخدم على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية وتبقى في الجسم والبيئة لعقود، حسب وسائل إعلام بريطانية.ولفتت الدراسة إلى أن العلماء لاحظو أن تعريض فئران ذكور لإحدى المواد الكيميائية الأبدية الموجودة في تغليف الطعام والمنسوجات، أدى إلى سلوكيات مرتبطة بالقلق والاضطرابات النمائية، دون تأثير مماثل على الإناث.وقالت الباحثة إليزابيث بلانك إن النتائج "مقلقة" لأن هذه المادة يتم تسويقها كخيار آمن رغم تأثيرها الواضح على تطور الدماغ.كما فتحت الدراسة بابا جديدا لفهم الفروق بين الجنسين في هذه الاضطرابات، وسط مطالبات بتشديد اللوائح الحكومية على المواد السامة.وفي بريطانيا وحدها، ينتظر 200 ألف شخص تقييم التوحد، بينما تجاوز عدد المصابين باضطرابات فرط الحركة حاجز 2.5 مليون، مع تزايد الأدلة على تأثير العوامل البيئية في تطور هذه الحالات.
https://sarabic.ae/20250131/دراسة-جديدة-تكشف-سببا-غير-متوقع-وراء-مرض-التوحد-1097346625.html
https://sarabic.ae/20250428/علامة-في-العين-قد-تكشف-إصابتك-باضطراب-فرط-الحركة-ونقص-الانتباه-1099953104.html
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دراسة تكشف سر انتشار التوحد بين الذكور بنسبة أكبر من الإناث

13:50 GMT 06.07.2025
© Sputnik . mohamad damorساري طفل التوحد.. حفظ القرآن في الثانية وخطف القلوب بعبقريته اللغوية
ساري طفل التوحد.. حفظ القرآن في الثانية وخطف القلوب بعبقريته اللغوية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik . mohamad damor
تابعنا عبر
أشارت دراسة حديثة إلى أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مقارنة بالإناث، بسبب تعرضهم بصورة أكبر لمواد كيميائية خطرة يتم تداولها بصورة شبه يومية في أنشطتهم الحياتية.
الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة روتشستر الأمريكية أشارت إلى أن السبب في ذلك هو تعرضهم لما يعرف بـ"المواد الكيميائية الأبدية"، التي تُستخدم على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية وتبقى في الجسم والبيئة لعقود، حسب وسائل إعلام بريطانية.
اكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
مجتمع
دراسة جديدة تكشف سببا غير متوقع وراء مرض التوحد
31 يناير, 11:46 GMT
ولفتت الدراسة إلى أن العلماء لاحظو أن تعريض فئران ذكور لإحدى المواد الكيميائية الأبدية الموجودة في تغليف الطعام والمنسوجات، أدى إلى سلوكيات مرتبطة بالقلق والاضطرابات النمائية، دون تأثير مماثل على الإناث.
وقالت الباحثة إليزابيث بلانك إن النتائج "مقلقة" لأن هذه المادة يتم تسويقها كخيار آمن رغم تأثيرها الواضح على تطور الدماغ.
العين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
مجتمع
علامة في العين قد تكشف إصابتك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه
28 أبريل, 07:32 GMT
كما فتحت الدراسة بابا جديدا لفهم الفروق بين الجنسين في هذه الاضطرابات، وسط مطالبات بتشديد اللوائح الحكومية على المواد السامة.
وفي بريطانيا وحدها، ينتظر 200 ألف شخص تقييم التوحد، بينما تجاوز عدد المصابين باضطرابات فرط الحركة حاجز 2.5 مليون، مع تزايد الأدلة على تأثير العوامل البيئية في تطور هذه الحالات.
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