https://sarabic.ae/20250706/رئيس-الحكومة-اللبنانية-هناك-تقصير-في-حصر-السلاح-بيد-الدولة-وفقا-لاتفاق-الطائف-1102401647.html
رئيس الحكومة اللبنانية: هناك تقصير في حصر السلاح بيد الدولة وفقا لاتفاق الطائف
رئيس الحكومة اللبنانية: هناك تقصير في حصر السلاح بيد الدولة وفقا لاتفاق الطائف
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، على "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك تقصير في هذا البند، منذ اتفاق الطائف". 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T09:03+0000
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وخلال زيارة له لقضاء راشيا في محافظة البقاع شرقي البلاد، قال سلام إن "الطريق إلى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوّه بالممارسة"، مضيفًا أنه "من أهم النقاط التي لم تتحقق في الطائف هي اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن، ومن دونه لا استقرار في البلد".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد أكد على ضرورة "وقف استباحة العدوان والقتل والجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "الحزب لن يكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة ولن يقبل بالتطبيع".وأوضح قاسم أن "العدو الإسرائيلي تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار بآلاف الخروقات"، قائلًا: "لا تطلبوا من "حزب الله" ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل، وعندما تتحقق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار نناقش الاستراتيجية الدفاعية للبنان".وقدّم "حزب الله" اللبناني، الجمعة الماضية، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدًا موافقته على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع اشتراطات محددة.وقال الحزب إن "أي نقاش حول تسليم السلاح يرتبط بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط محتلة في جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وشدد الحزب على أن سلاحه يعد "شأنا داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة تضمن أمن لبنان وسيادته.من جانبها، أوضحت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف الحزب، يسعى لتوحيد الموقف اللبناني حيال بنود الورقة المقترحة.وأردفت المصادر، قائلة إن "لبنان سيجري تعديلات على الورقة، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتسليم السلاح، بحيث يتم تنفيذ التسليم بشكل مرحلي يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة".وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من أراضيها المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الحكومة اللبنانية: هناك تقصير في حصر السلاح بيد الدولة وفقا لاتفاق الطائف
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، على "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك تقصير في هذا البند، منذ اتفاق الطائف".
وخلال زيارة له لقضاء راشيا في محافظة البقاع شرقي البلاد، قال سلام إن "الطريق إلى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوّه بالممارسة"، مضيفًا أنه "من أهم النقاط التي لم تتحقق في الطائف هي اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن، ومن دونه لا استقرار في البلد".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد أكد على ضرورة "وقف استباحة العدوان والقتل والجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "الحزب لن يكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة ولن يقبل بالتطبيع".
وأوضح قاسم أن "العدو الإسرائيلي تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار بآلاف الخروقات"، قائلًا: "لا تطلبوا من "حزب الله" ترك السلاح
قبل انسحاب إسرائيل، وعندما تتحقق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار نناقش الاستراتيجية الدفاعية للبنان".
وأضاف أن "حزب الله" يواجه العدو الإسرائيلي دفاعا عن البلد وسيستمر حتى لو اجتمعت الدنيا بأجمعها"، مشددًا على ضرورة أن "تنفذ إسرائيل الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وتعيد الأسرى".
وقدّم "حزب الله" اللبناني، الجمعة الماضية، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدًا موافقته على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
، مع اشتراطات محددة.
وقال الحزب إن "أي نقاش حول تسليم السلاح يرتبط بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط محتلة في جنوب لبنان
، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وشدد الحزب على أن سلاحه يعد "شأنا داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة تضمن أمن لبنان وسيادته.
من جانبها، أوضحت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف الحزب، يسعى لتوحيد الموقف اللبناني حيال بنود الورقة المقترحة.
وأردفت المصادر، قائلة إن "لبنان سيجري تعديلات على الورقة، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتسليم السلاح، بحيث يتم تنفيذ التسليم بشكل مرحلي يضمن انسحاب إسرائيل
من الأراضي اللبنانية المحتلة".
ومن المنتظر أن يقدم لبنان رده الرسمي على المقترح الأمريكي الذي حمله المبعوث الرئاسي توماس باراك خلال زيارته لبيروت في 19 يونيو/حزيران الماضي، في خطوة قد تتزامن مع لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من أراضيها المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.