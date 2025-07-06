https://sarabic.ae/20250706/رئيس-دولة-أفريقية-يعتذر-لشعبه-عن-حربين-أودتا-بحياة-ربع-مليون-شخص-1102402410.html
رئيس دولة أفريقية يعتذر لشعبه عن حربين أودتا بحياة ربع مليون شخص
رئيس دولة أفريقية يعتذر لشعبه عن حربين أودتا بحياة ربع مليون شخص
سبوتنيك عربي
قدّم رئيس أفريقي اعتذارًا رسميًا باسم الدولة إلى ضحايا الحربين الأهليتين اللتين شهدتهما بلاده بين عامي 1989 و2003، وأسفرتا عن مقتل نحو 250 ألف شخص. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء اعتذار الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، أمس السبت، خلال حفل مصالحة في العاصمة مونروفيا، إذ قال: "إلى كل ضحية، وكل عائلة مدمرة، وكل حلم ضاع، نقول نحن آسفون"، مؤكدًا أن الدولة كان بإمكانها فعل المزيد لمنع هذه الفظائع.وأكد بواكاي التزامه بتنفيذ التوصيات الرئيسية للجنة الحقيقة والمصالحة، التي طالبت عام 2009، بإنشاء محكمة لجرائم الحرب، وهي توصية لم تُنفذ حتى الآن بسبب استمرار نفوذ عدد من المسؤولين المتورطين في تلك الجرائم، وفقا لموقع "ليبيريان إنفستيغيتور".وشدد الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، في اعتذاره، على أنه "لا توجد عائلة في ليبيريا لم تمسها مأساة العنف"، مضيفًا: "علينا أن نضمن ألا تُخذل أمتنا مرة أخرى".
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أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس دولة أفريقية يعتذر لشعبه عن حربين أودتا بحياة ربع مليون شخص
قدّم رئيس أفريقي اعتذارًا رسميًا باسم الدولة إلى ضحايا الحربين الأهليتين اللتين شهدتهما بلاده بين عامي 1989 و2003، وأسفرتا عن مقتل نحو 250 ألف شخص.
وجاء اعتذار الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، أمس السبت، خلال حفل مصالحة في العاصمة مونروفيا، إذ قال: "إلى كل ضحية، وكل عائلة مدمرة، وكل حلم ضاع، نقول نحن آسفون"، مؤكدًا أن الدولة كان بإمكانها فعل المزيد لمنع هذه الفظائع.
وأكد بواكاي التزامه بتنفيذ التوصيات الرئيسية للجنة الحقيقة والمصالحة، التي طالبت عام 2009، بإنشاء محكمة لجرائم الحرب، وهي توصية لم تُنفذ حتى الآن بسبب استمرار نفوذ عدد من المسؤولين المتورطين في تلك الجرائم، وفقا لموقع
"ليبيريان إنفستيغيتور".
وتعرضت ليبيريا خلال الحربين لمجازر وعمليات اغتصاب وتجنيد قسري للأطفال، دون محاسبة تُذكر، ما جعل مطلب العدالة جزءا أساسيًا من جهود المصالحة الوطنية.
وشدد الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، في اعتذاره، على أنه "لا توجد عائلة في ليبيريا لم تمسها مأساة العنف"، مضيفًا: "علينا أن نضمن ألا تُخذل أمتنا مرة أخرى".