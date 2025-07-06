https://sarabic.ae/20250706/سويسرا-تعلن-فتح-سفارتها-في-طهران-بعد-أسبوعين-من-الإغلاق-1102405015.html

سويسرا تعلن فتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق

سويسرا تعلن فتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق

سبوتنيك عربي

أعلنت سويسرا، اليوم الأحد، أن "سفارتها لدى طهران ستتمكن مجددا من تمثيل المصالح الأمريكية في إيران، بشكل مباشر، بعدما عاودت عملها". 06.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان لها، إنه "ابتداء من هذا الأحد، فُتحت سفارة سويسرا مجددا بعد إغلاق مؤقت، في 20 يونيو (حزيران الماضي) بسبب عدم الاستقرار والوضع في البلاد".ودعا البيان كلا من أمريكا وإيران، إلى سلك طريق الدبلوماسية، مؤكدا أن "السفيرة نادين أوليفييري لوزانو، عادت السبت الماضي إلى العاصمة الإيرانية من طريق البر عبر أذربيجان، يرافقها فريق صغير".وأضافت الخارجية السويسرية أنها "تتابع التطورات في المنطقة عن كثب وهي على اتصال وثيق مع شركائها"، مؤكدة ضرورة أن تعود جميع الأطراف إلى المسار الدبلوماسي دون تأخير.وليلة 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة، وفي 22 يونيو الماضي، قصفت أمريكا عبر غارات جوية 3 منشآت نووية إيرانية.

https://sarabic.ae/20250704/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-المعركة-ضد-إيران-لم-تنته-1102342115.html

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