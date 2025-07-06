https://sarabic.ae/20250706/سويسرا-تعلن-فتح-سفارتها-في-طهران-بعد-أسبوعين-من-الإغلاق-1102405015.html
سويسرا تعلن فتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق
سويسرا تعلن فتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق
سبوتنيك عربي
أعلنت سويسرا، اليوم الأحد، أن "سفارتها لدى طهران ستتمكن مجددا من تمثيل المصالح الأمريكية في إيران، بشكل مباشر، بعدما عاودت عملها". 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T11:31+0000
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وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان لها، إنه "ابتداء من هذا الأحد، فُتحت سفارة سويسرا مجددا بعد إغلاق مؤقت، في 20 يونيو (حزيران الماضي) بسبب عدم الاستقرار والوضع في البلاد".ودعا البيان كلا من أمريكا وإيران، إلى سلك طريق الدبلوماسية، مؤكدا أن "السفيرة نادين أوليفييري لوزانو، عادت السبت الماضي إلى العاصمة الإيرانية من طريق البر عبر أذربيجان، يرافقها فريق صغير".وأضافت الخارجية السويسرية أنها "تتابع التطورات في المنطقة عن كثب وهي على اتصال وثيق مع شركائها"، مؤكدة ضرورة أن تعود جميع الأطراف إلى المسار الدبلوماسي دون تأخير.وليلة 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة، وفي 22 يونيو الماضي، قصفت أمريكا عبر غارات جوية 3 منشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20250704/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-المعركة-ضد-إيران-لم-تنته-1102342115.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سويسرا تعلن فتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق
أعلنت سويسرا، اليوم الأحد، أن "سفارتها لدى طهران ستتمكن مجددا من تمثيل المصالح الأمريكية في إيران، بشكل مباشر، بعدما عاودت عملها".
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان لها
، إنه "ابتداء من هذا الأحد، فُتحت سفارة سويسرا مجددا بعد إغلاق مؤقت، في 20 يونيو (حزيران الماضي) بسبب عدم الاستقرار والوضع في البلاد".
ودعا البيان كلا من أمريكا وإيران، إلى سلك طريق الدبلوماسية، مؤكدا أن "السفيرة نادين أوليفييري لوزانو، عادت السبت الماضي إلى العاصمة الإيرانية من طريق البر عبر أذربيجان، يرافقها فريق صغير".
وأضافت الخارجية السويسرية أنها "تتابع التطورات في المنطقة عن كثب وهي على اتصال وثيق مع شركائها"، مؤكدة ضرورة أن تعود جميع الأطراف إلى المسار الدبلوماسي دون تأخير.
وفي غياب العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الولايات المتحدة وايران، تتولى سويسرا رسميا، عبر سفارتها لدى طهران، تمثيل المصالح الأمريكية في إيران، منذ العام 1980.
وليلة 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة، وفي 22 يونيو الماضي، قصفت أمريكا عبر غارات جوية 3 منشآت نووية إيرانية.