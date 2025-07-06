"لا وقت نضيعه".. الرئيس الإسرائيلي يوجه نداء إلى نتنياهو قبل لقائه المرتقب مع ترامب
© AP Photo / Amir Cohenالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Amir Cohen
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اجتمع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، مع رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو، قبيل توجه الأخير إلى واشنطن، حيث يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الاثنين.
وأكد هرتزوغ، وفق بيان صادر عن مكتبه، على أهمية إحراز تقدم في محادثات صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار، قائلًا إن "نتنياهو يحمل معه مهمة هامة لإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم".
وأضاف: "أدعم هذه الجهود، رغم ما قد تتطلبه من قرارات صعبة ومؤلمة".
كما أعرب هرتسوغ عن دعمه لفريق التفاوض المتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لتحقيق تقدم سريع، مشددًا بالقول: "لا وقت نضيعه".
נשיא המדינה נפגש עם ראש הממשלה לפני המראתו לוושינגטון— Office of the President of Israel (@IsraelPresident) July 6, 2025
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נועד הבוקר, יום ראשון, י׳ בתמוז, 6 ביולי, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקראת נסיעתו המדינית לוושינגטון.
הנשיא הדגיש את חשיבות הנסיעה כצעד משמעותי לקידום עסקה להשבת החטופים, וכן הביע תקווה כי המאמץ… pic.twitter.com/vGfMkxQsq2
ووجّه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على "دعمه في مواجهة التهديد النووي الإيراني، وموقفه الثابت من دعم إسرائيل".
29 يونيو, 04:26 GMT
وذكر البيان كذلك أن "لقاء هرتزوغ ونتنياهو، تناول فرص تعميق العلاقات الإقليمية، في سياق مبادرة "اتفاقيات أبراهام"، وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن أمله في أن "تُمهّد زيارة نتنياهو لواشنطن الطريق لمزيد من التطورات الإيجابية".
ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي تعليق رسمي بشأن اجتماعه مع رئيس بلاده يتسحاق هرتزوغ.
ووصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لقاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، برئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو، بأنه "حدث نادر".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت، أن التعديلات التي اقترحتها حركة حماس الفلسطينية، على مقترح وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية، "غير مقبولة"، لكنها أكدت في الوقت ذاته استعدادها لمواصلة المفاوضات في الدوحة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "التغييرات التي تريد "حماس" إدخالها على الاقتراح القطري، وصلتنا الليلة الماضية، وهي غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف البيان أن نتنياهو "أنهى تقييما أمنيا للوضع، وأصدر تعليمات لفريق التفاوض بقبول الدعوة إلى إجراء محادثات مباشرة ومكثفة في قطر، استنادًا إلى الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل سابقا".
وأكد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الأحد، لمواصلة المحادثات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يعيد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة".
من جانبها، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن "جميع الفصائل والقوى الفلسطينية رحبت برد الحركة على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنها أجرت سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول الرد على ورقة الإطار الخاصة بإنهاء الحرب وآليات تنفيذها قبل تسليمه للوسطاء.
وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان أمس السبت، إنه "في إطار الجهود الوطنيّة الفلسطينية المكثفة التي تقودها حركة حماس.. أجرينا سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول ردّ حركة حماس على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذه".
وأضافت: "رحبت جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا الرد الموحّد، الذي جاء بعد توافق وطني جرى التوصل إليه من خلال الاتصالات الرفيعة المستوى التي أجرتها الحركة للتشاور بشكل عملي وجدي مع الفصائل الوطنية والإسلامية".
وأشارت "حماس" إلى أن ردها على الوسطاء جرت صياغته بـ"الإجماع وبروح إيجابية" عقب المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، مضيفة أن "هذه الجهود تأتي في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات شعبنا ولضمان موقف فلسطيني موحّد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".
وكانت حركة حماس، قد أعلنت أول أمس الجمعة، أنها سلمت ردًا "اتسم بالإيجابية" على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في القطاع.