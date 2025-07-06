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مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل
مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
عبّر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن استغرابه من رغبة بعض الدول في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، رغم قناعتها، حسب تعبيره، بـ"زوال هذا الكيان". 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T06:07+0000
2025-07-06T06:07+0000
سلطنة عمان
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
إسرائيل
العالم العربي
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وقال الخليلي، في بيان له عبر منصة "إكس": "من العجب أن تسعى دول للتطبيع مع العدو الصهيوني، رغم إدراكها أن هذا الكيان لا مستقبل له، وأن أهله لا يسعون إلا لإطالة أمد الحرب حفاظًا على بقائه، بينما الواقع يُثبت أن البقاء هناك أصبح عبئًا لا يُطاق حتى عليهم أنفسهم".وتساءل: "كيف يصرّ البعض على إقامة علاقات مع كيان زائل وسلطة إلى زوال؟ ألا يخشون أن تكون تلك صفقة خاسرة؟! يا لها من رزية!".وانتقد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشدة ما وصفه بـ"التطبيع مع مستعمر همجي يقتات على دماء الأبرياء"، مضيفًا: "لو كان التطبيع مع جهة تُخادع وتتظاهر بالتحضر لكان الأمر مؤقتًا، أما أن يُكافأ كيان يرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، ويؤدي إلى التنازل عن الحقوق، فذلك قمة البلاء".ويأتي بيان مفتي سلطنة عمان، عقب تقرير إسرائيلي تحدث عن إمكانية توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا، قبل نهاية عام 2025، وتصريحات لمبعوث أمريكي أكد فيها سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوسيع اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".
https://sarabic.ae/20220805/مفتي-سلطنة-عمان-يعلق-على-دعاء-إمام-الحرم-المكي-على-اليهود-المحتلين-فيديو-1066021813.html
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سلطنة عمان, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل

06:07 GMT 06.07.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliمسقط، سلطنة عمان
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
عبّر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن استغرابه من رغبة بعض الدول في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، رغم قناعتها، حسب تعبيره، بـ"زوال هذا الكيان".
وقال الخليلي، في بيان له عبر منصة "إكس": "من العجب أن تسعى دول للتطبيع مع العدو الصهيوني، رغم إدراكها أن هذا الكيان لا مستقبل له، وأن أهله لا يسعون إلا لإطالة أمد الحرب حفاظًا على بقائه، بينما الواقع يُثبت أن البقاء هناك أصبح عبئًا لا يُطاق حتى عليهم أنفسهم".
وتساءل: "كيف يصرّ البعض على إقامة علاقات مع كيان زائل وسلطة إلى زوال؟ ألا يخشون أن تكون تلك صفقة خاسرة؟! يا لها من رزية!".
وانتقد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشدة ما وصفه بـ"التطبيع مع مستعمر همجي يقتات على دماء الأبرياء"، مضيفًا: "لو كان التطبيع مع جهة تُخادع وتتظاهر بالتحضر لكان الأمر مؤقتًا، أما أن يُكافأ كيان يرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، ويؤدي إلى التنازل عن الحقوق، فذلك قمة البلاء".
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وختم الشيخ الخليلي، بيانه بمقولة: "يُقضى على المرء في أيام محنته... بأن يرى حسنًا ما ليس بالحسن".
ويأتي بيان مفتي سلطنة عمان، عقب تقرير إسرائيلي تحدث عن إمكانية توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا، قبل نهاية عام 2025، وتصريحات لمبعوث أمريكي أكد فيها سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوسيع اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".
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