https://sarabic.ae/20250706/مفتي-سلطنة-عمان-يهاجم-الدول-الراغبة-في-التطبيع-مع-إسرائيل-1102398653.html

مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل

مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

عبّر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن استغرابه من رغبة بعض الدول في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، رغم قناعتها، حسب تعبيره، بـ"زوال هذا الكيان". 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T06:07+0000

2025-07-06T06:07+0000

2025-07-06T06:07+0000

سلطنة عمان

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg

وقال الخليلي، في بيان له عبر منصة "إكس": "من العجب أن تسعى دول للتطبيع مع العدو الصهيوني، رغم إدراكها أن هذا الكيان لا مستقبل له، وأن أهله لا يسعون إلا لإطالة أمد الحرب حفاظًا على بقائه، بينما الواقع يُثبت أن البقاء هناك أصبح عبئًا لا يُطاق حتى عليهم أنفسهم".وتساءل: "كيف يصرّ البعض على إقامة علاقات مع كيان زائل وسلطة إلى زوال؟ ألا يخشون أن تكون تلك صفقة خاسرة؟! يا لها من رزية!".وانتقد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشدة ما وصفه بـ"التطبيع مع مستعمر همجي يقتات على دماء الأبرياء"، مضيفًا: "لو كان التطبيع مع جهة تُخادع وتتظاهر بالتحضر لكان الأمر مؤقتًا، أما أن يُكافأ كيان يرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، ويؤدي إلى التنازل عن الحقوق، فذلك قمة البلاء".ويأتي بيان مفتي سلطنة عمان، عقب تقرير إسرائيلي تحدث عن إمكانية توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا، قبل نهاية عام 2025، وتصريحات لمبعوث أمريكي أكد فيها سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوسيع اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".

https://sarabic.ae/20220805/مفتي-سلطنة-عمان-يعلق-على-دعاء-إمام-الحرم-المكي-على-اليهود-المحتلين-فيديو-1066021813.html

سلطنة عمان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلطنة عمان, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار