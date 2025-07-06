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واقعة سرقة كبرى تهز سباق فرنسا الدولي للدراجات
واقعة سرقة كبرى تهز سباق فرنسا الدولي للدراجات
سبوتنيك عربي
تعرض فريق "كوفيديس" الفرنسي للدراجات الهوائية لسرقة كبرى طالت معداته، عشية انطلاق المرحلة الثانية من سباق فرنسا الشهير. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
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الواقعة تضمنت سرقة 11 دراجة من شاحنة الفريق رغم الإجراءات الأمنية المشددة، حسب بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد.وقال الفريق إن مجهولين اقتحموا الشاحنة بالقوة خلال الليل، وسرقوا دراجات "لوك" الاحترافية الخاصة بالفريق، معربا عن إدانته الشديدة لهذا الفعل ووصفه بأنه "غير متحضر".وأوضح الفريق أن كل دراجة مسروقة تقدر قيمتها بنحو 13 ألف يورو، ما يجعل إجمالي الخسائر يتجاوز 143 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 150 ألف دولار.وباشرت الشرطة الفرنسية التحقيق في الحادث بعد حضورها إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق لتوثيق الواقعة وجمع الأدلة، في محاولة للوصول إلى مرتكبي عملية السرقة التي أثارت ضجة في أوساط السباق.ورغم الحادث، أكد الفريق امتلاكه ما يكفي من الدراجات البديلة التي تتيح له خوض المرحلة الثانية من السباق، التي تبلغ مسافتها 209.1 كيلومتر بين مدينتي لوفان-بلانك وبولوني-سور-مير.
https://sarabic.ae/20210530/وسيلة-تشجيع-غريبة-تظهر-في-سباق-للدراجات-الهوائية-فيديو-1049111195.html
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منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
واقعة سرقة كبرى تهز سباق فرنسا الدولي للدراجات
تعرض فريق "كوفيديس" الفرنسي للدراجات الهوائية لسرقة كبرى طالت معداته، عشية انطلاق المرحلة الثانية من سباق فرنسا الشهير.
الواقعة تضمنت سرقة 11 دراجة من شاحنة الفريق رغم الإجراءات الأمنية المشددة، حسب بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد.
وقال الفريق إن مجهولين اقتحموا الشاحنة
بالقوة خلال الليل، وسرقوا دراجات "لوك" الاحترافية الخاصة بالفريق، معربا عن إدانته الشديدة لهذا الفعل ووصفه بأنه "غير متحضر".
وأوضح الفريق أن كل دراجة
مسروقة تقدر قيمتها بنحو 13 ألف يورو، ما يجعل إجمالي الخسائر يتجاوز 143 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 150 ألف دولار.
وباشرت الشرطة الفرنسية التحقيق في الحادث بعد حضورها إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق لتوثيق الواقعة وجمع الأدلة، في محاولة للوصول إلى مرتكبي عملية السرقة التي أثارت ضجة في أوساط السباق
.
ورغم الحادث، أكد الفريق امتلاكه ما يكفي من الدراجات البديلة التي تتيح له خوض المرحلة الثانية من السباق، التي تبلغ مسافتها 209.1 كيلومتر بين مدينتي لوفان-بلانك وبولوني-سور-مير.