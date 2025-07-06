واقعة سرقة كبرى تهز سباق فرنسا الدولي للدراجات

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غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن وسماع دوي انفجارات ضخمة -عاجل
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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29 د
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ملفات ساخنة
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واقعة سرقة كبرى تهز سباق فرنسا الدولي للدراجات
واقعة سرقة كبرى تهز سباق فرنسا الدولي للدراجات
سبوتنيك عربي
تعرض فريق "كوفيديس" الفرنسي للدراجات الهوائية لسرقة كبرى طالت معداته، عشية انطلاق المرحلة الثانية من سباق فرنسا الشهير. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T20:55+0000
2025-07-06T20:55+0000
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الواقعة تضمنت سرقة 11 دراجة من شاحنة الفريق رغم الإجراءات الأمنية المشددة، حسب بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد.وقال الفريق إن مجهولين اقتحموا الشاحنة بالقوة خلال الليل، وسرقوا دراجات "لوك" الاحترافية الخاصة بالفريق، معربا عن إدانته الشديدة لهذا الفعل ووصفه بأنه "غير متحضر".وأوضح الفريق أن كل دراجة مسروقة تقدر قيمتها بنحو 13 ألف يورو، ما يجعل إجمالي الخسائر يتجاوز 143 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 150 ألف دولار.وباشرت الشرطة الفرنسية التحقيق في الحادث بعد حضورها إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق لتوثيق الواقعة وجمع الأدلة، في محاولة للوصول إلى مرتكبي عملية السرقة التي أثارت ضجة في أوساط السباق.ورغم الحادث، أكد الفريق امتلاكه ما يكفي من الدراجات البديلة التي تتيح له خوض المرحلة الثانية من السباق، التي تبلغ مسافتها 209.1 كيلومتر بين مدينتي لوفان-بلانك وبولوني-سور-مير.
https://sarabic.ae/20210530/وسيلة-تشجيع-غريبة-تظهر-في-سباق-للدراجات-الهوائية-فيديو-1049111195.html
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منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن

واقعة سرقة كبرى تهز سباق فرنسا الدولي للدراجات

20:55 GMT 06.07.2025
© AP Photoدراجات هوائية
دراجات هوائية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تعرض فريق "كوفيديس" الفرنسي للدراجات الهوائية لسرقة كبرى طالت معداته، عشية انطلاق المرحلة الثانية من سباق فرنسا الشهير.
الواقعة تضمنت سرقة 11 دراجة من شاحنة الفريق رغم الإجراءات الأمنية المشددة، حسب بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد.
وقال الفريق إن مجهولين اقتحموا الشاحنة بالقوة خلال الليل، وسرقوا دراجات "لوك" الاحترافية الخاصة بالفريق، معربا عن إدانته الشديدة لهذا الفعل ووصفه بأنه "غير متحضر".
وأوضح الفريق أن كل دراجة مسروقة تقدر قيمتها بنحو 13 ألف يورو، ما يجعل إجمالي الخسائر يتجاوز 143 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 150 ألف دولار.
دراجة هوائية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2021
وسيلة تشجيع "غريبة" تظهر في سباق للدراجات الهوائية... فيديو
30 مايو 2021, 15:20 GMT
وباشرت الشرطة الفرنسية التحقيق في الحادث بعد حضورها إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق لتوثيق الواقعة وجمع الأدلة، في محاولة للوصول إلى مرتكبي عملية السرقة التي أثارت ضجة في أوساط السباق.
ورغم الحادث، أكد الفريق امتلاكه ما يكفي من الدراجات البديلة التي تتيح له خوض المرحلة الثانية من السباق، التي تبلغ مسافتها 209.1 كيلومتر بين مدينتي لوفان-بلانك وبولوني-سور-مير.
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