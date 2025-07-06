https://sarabic.ae/20250706/وزير-المالية-الروسي-بريكس-تواجه-العقوبات-المالية-ببنية-تحتية-مالية-متطورة--1102402987.html
وزير المالية الروسي: "بريكس" تواجه العقوبات المالية ببنية تحتية مالية متطورة
وزير المالية الروسي: "بريكس" تواجه العقوبات المالية ببنية تحتية مالية متطورة
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن دول مجموعة "بريكس" تعمل على تأسيس بنية تحتية مالية متكاملة، قادرة على تحييد تأثير العقوبات الغربية، وتسهيل حركة رؤوس... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T13:00+0000
2025-07-06T13:00+0000
2025-07-06T13:00+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
روسيا
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وقال سيلوانوف في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "دول بريكس تمثل اليوم نحو 40% من الاقتصاد العالمي، وهذا يشمل حجما كبيرا من التبادل التجاري والاستثمارات".وأضاف الوزير الروسي: "سبق وأن تحدثنا عن إنشاء نظام لتدفقات مالية منفصلة، سواء من حيث رؤوس الأموال أو عمليات التسوية للمعاملات التجارية. وتحدثنا كذلك عن نظام بديل للعمليات الإيداعية، بحيث يتمكن المستثمرون في أي من دولنا من شراء الأوراق المالية والمشاركة في الاستثمارات في الدول الأخرى دون عوائق".ولفت سيلوانوف إلى أنه سيكون هناك تتمة لهذا المسار، مشيرًا إلى أن "هذا هو النهج العادل والمنطقي لضمان ألا تؤثر القيود، بشكل كبير على نمو اقتصاداتنا أو على حياة مواطنينا".لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ17
https://sarabic.ae/20250706/روسيا-دول-بريكس-هي-محرك-الاقتصاد-العالمي-1102401827.html
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سبوتنيك عربي
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قمة بريكس في البرازيل 2025, روسيا
قمة بريكس في البرازيل 2025, روسيا
وزير المالية الروسي: "بريكس" تواجه العقوبات المالية ببنية تحتية مالية متطورة
أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن دول مجموعة "بريكس" تعمل على تأسيس بنية تحتية مالية متكاملة، قادرة على تحييد تأثير العقوبات الغربية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة.
وقال سيلوانوف في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "دول بريكس تمثل اليوم نحو 40% من الاقتصاد العالمي، وهذا يشمل حجما كبيرا من التبادل التجاري والاستثمارات".
وتابع: "نقوم الآن بكل ما هو ضروري لضمان أن القيود المفروضة ليس فقط على روسيا، بل أيضا على الدول الأخرى، لن يكون لها تأثير أو سيكون تأثيرها ضئيلًا".
وأضاف الوزير الروسي: "سبق وأن تحدثنا عن إنشاء نظام لتدفقات مالية منفصلة، سواء من حيث رؤوس الأموال أو عمليات التسوية للمعاملات التجارية. وتحدثنا كذلك عن نظام بديل للعمليات الإيداعية، بحيث يتمكن المستثمرون في أي من دولنا من شراء الأوراق المالية والمشاركة في الاستثمارات في الدول الأخرى دون عوائق".
وأشار سيلوانوف إلى أنه "تم اتخاذ خطوات ملموسة، من بينها قرار بإنشاء أداة ضمانات مالية جديدة ضمن البنك الجديد للتنمية التابع لـ"بريكس"، بهدف دعم المشاريع العابرة للحدود. وكل مانقوم به يهدف لضمان أن تكون البنية التحتية المالية بين دولنا قوية، وتخدم المواطنين والشركات، بحيث يمكنهم إجراء معاملاتهم وتنمية أعمالهم داخل فضاء بريكس بحرية وسلاسة".
ولفت سيلوانوف إلى أنه سيكون هناك تتمة لهذا المسار، مشيرًا إلى أن "هذا هو النهج العادل والمنطقي لضمان ألا تؤثر القيود، بشكل كبير على نمو اقتصاداتنا أو على حياة مواطنينا".