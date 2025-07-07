https://sarabic.ae/20250707/البيت-الأبيض-ترامب-يرى-أن-دول-مجموعة-بريكس-تسعى-لتقويض-مصالح-أمريكا-1102459449.html
البيت الأبيض: ترامب يرى أن دول "بريكس" تسعى لتقويض مصالح أمريكا
البيت الأبيض: ترامب يرى أن دول "بريكس" تسعى لتقويض مصالح أمريكا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقد أن قمة دول مجموعة "بريكس" تسعى إلى تقويض مصالح الولايات... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T18:45+0000
2025-07-07T18:45+0000
2025-07-07T18:46+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_c65f28b9238cc819b2e0152ba4355685.jpg
وقالت ليفيت للصحفيين: "يرى الرئيس (ترامب) بشكل عام أن "بريكس" تسعى إلى تقويض مصالح الولايات المتحدة".وتابعت: "الرئيس يتحمل مسؤولية قصوى لوضع مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول، لذلك سيضمن معاملة أمريكا بشكل عادل على المسرح العالمي، وسيتخذ أي إجراء ضرورية لمنع الدول من استغلال الولايات المتحدة وشعبها".وقالت ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار تعليق توريد أنواع معينة من الأسلحة لنظام كييف يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا: "هذه مراجعة اعتيادية من البنتاغون لجميع المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لجميع دول ومناطق العالم، وليس فقط لأوكرانيا".وذكرت أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.وقالت: "يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص، ويتكوف، التوجه إلى الدوحة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار (في غزة)".وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".وفي السياق ذاته، ردت الصين على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".تصويت.. هل إعلان ترامب فرض رسوم على الدول الداعمة لـ"بريكس" يؤكد صعود نفوذ المجموعة عالميا؟لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديو
https://sarabic.ae/20250707/لافروف-إمكانيات-بريكس-بدأت-تتكشف-للتو--1102453394.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_b105497b34afb442a4b42d81181faacd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: ترامب يرى أن دول "بريكس" تسعى لتقويض مصالح أمريكا
18:45 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 18:46 GMT 07.07.2025)
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقد أن قمة دول مجموعة "بريكس" تسعى إلى تقويض مصالح الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ترامب يتابع قمة المجموعة عن كثب.
وقالت ليفيت للصحفيين: "يرى الرئيس (ترامب) بشكل عام أن "بريكس" تسعى إلى تقويض مصالح الولايات المتحدة".
وتابعت: "الرئيس يتحمل مسؤولية قصوى لوضع مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول، لذلك سيضمن معاملة أمريكا بشكل عادل على المسرح العالمي، وسيتخذ أي إجراء ضرورية لمنع الدول من استغلال الولايات المتحدة وشعبها".
وفي السياق ذاته، أشارت ليفيت إلى أن تعليق الدعم جزئيا لنظام كييف مرتبط بالمراجعة الاعتيادية التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" لجميع المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة، ليس فقط لأوكرانيا، بل أيضًا لدول أخرى.
وقالت ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار تعليق توريد أنواع معينة من الأسلحة لنظام كييف يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا: "هذه مراجعة اعتيادية من البنتاغون لجميع المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لجميع دول ومناطق العالم، وليس فقط لأوكرانيا".
وذكرت أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقالت: "يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص، ويتكوف، التوجه إلى الدوحة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار (في غزة)".
وفي وقت سابق من اليوم، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، على الدول التي تدعم، بحسب وصفه، "سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا".
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".
وفي السياق ذاته، ردت الصين على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجموعة "بريكس" منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية
، فهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع، ولا تستهدف أي دولة".