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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه بلاده
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراضه. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T01:25+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد".وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد شنّت غارات جوية، اليوم الاثنين على منشآت حيوية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحُديدة غربي البلاد.وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت 12 غارة على ميناء الحُديدة جنوبي المدينة ومحطة رأس كثيب لتوليد الكهرباء شمالي المدينة، ألحقت أضرارًا واسعة بمرافقهما.وأضاف أن 8 غارات أخرى استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي وميناء الصليف شمالي مدينة الحُديدة، مؤكدًا اندلاع حرائق جراء القصف الجوي.واتهم الجيش الإسرائيلي، "أنصار الله"، بـ"استخدام هذه الموانئ لنقل وسائل قتالية من النظام الإيراني والتي يتم استخدامها للدفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها".كما اتهم "أنصار الله" بـ "استغلال المجال البحري لتفعيل القوة وتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد سفن نقل وتجارة في منطقة الملاحة الدولية"، معتبرًا أن "الأهداف المستهدفة تثبت كيفية استخدام البنى التحتية المدنية لإغراض إرهابية"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20250707/الجلسة-الأولى-من-المحادثات-بين-حماس-وإسرائيل-انتهت-دون-نتيجة-حاسمة-1102424460.html
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العالم, تل أبيب, أخبار اليمن الأن
العالم, تل أبيب, أخبار اليمن الأن
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه بلاده
01:25 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 07.07.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراضه.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد
".
وأضاف البيان: "دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل، إثر إطلاق مقذوف من اليمن"، مشيرًا إلى أنه "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل، أُطلق صاروخان من اليمن. جرت محاولات لاعتراض الصاروخين، ونتائج الاعتراض قيد المراجعة. انطلقت صفارات الإنذار، وفقًا للبروتوكول".
وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد شنّت غارات جوية، اليوم الاثنين على منشآت حيوية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحُديدة غربي البلاد.
وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت 12 غارة على ميناء الحُديدة جنوبي المدينة ومحطة رأس كثيب لتوليد الكهرباء شمالي المدينة، ألحقت أضرارًا واسعة بمرافقهما.
وأضاف أن 8 غارات أخرى استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي وميناء الصليف شمالي مدينة الحُديدة، مؤكدًا اندلاع حرائق جراء القصف الجوي.
واتهم الجيش الإسرائيلي، "أنصار الله"، بـ"استخدام هذه الموانئ لنقل وسائل قتالية من النظام الإيراني والتي يتم استخدامها للدفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها".
كما اتهم "أنصار الله" بـ "استغلال المجال البحري لتفعيل القوة وتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد سفن نقل وتجارة في منطقة الملاحة الدولية"، معتبرًا أن "الأهداف المستهدفة تثبت كيفية استخدام البنى التحتية المدنية لإغراض إرهابية"، على حد تعبيره.