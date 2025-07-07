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"بريكس"... 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و45% من سكان الكوكب
"بريكس"... 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و45% من سكان الكوكب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في حديثه عن إنجازات دول... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T08:49+0000
2025-07-07T08:49+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
مجموعة بريكس
روسيا
اقتصاد
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وكتب دميترييف: "تمثل دول مجموعة بريكس الآن حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (مجموعة السبع - أقل من 29%)، وأكثر من 50% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 45% من سكان العالم، لقد اكتسب الجنوب العالمي وزنا".وقال دميترييف، يوم أمس الأحد، أن رفض أوروبا للطاقة الروسية وتبني "العقيدة الخضراء" أدى إلى تراجع التصنيع والركود الاقتصادي.وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.مودي يحث دول "بريكس" على منع استخدام سلامة سلاسل توريد المعادن والتقنيات الحيوية كأداة للضغط
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قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, روسيا, اقتصاد
قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, روسيا, اقتصاد

"بريكس"... 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و45% من سكان الكوكب

08:49 GMT 07.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
افتتاح قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في حديثه عن إنجازات دول الـ"بريكس"، على شبكة "إكس"، بأن الجنوب العالمي اكتسب ثقلاً على الساحة العالمية.
وكتب دميترييف: "تمثل دول مجموعة بريكس الآن حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (مجموعة السبع - أقل من 29%)، وأكثر من 50% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 45% من سكان العالم، لقد اكتسب الجنوب العالمي وزنا".
وقال دميترييف، يوم أمس الأحد، أن رفض أوروبا للطاقة الروسية وتبني "العقيدة الخضراء" أدى إلى تراجع التصنيع والركود الاقتصادي.
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "الانتحار الصناعي لأوروبا على وشك الحدوث. رفض الطاقة الروسية، وتبني التنظيم المفرط والعقيدة الخضراء البيئية المفروضة ذاتيًا، كلها عوامل أدت إلى تراجع الصناعة والركود الاقتصادي".
وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.
مودي يحث دول "بريكس" على منع استخدام سلامة سلاسل توريد المعادن والتقنيات الحيوية كأداة للضغط
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