https://sarabic.ae/20250707/مودي-يحث-دول-بريكس-على-منع-استخدام-سلامة-سلاسل-توريد-المعادن-والتقنيات-الحيوية-كأداة-للضغط--1102429574.html

مودي يحث دول "بريكس" على منع استخدام سلامة سلاسل توريد المعادن والتقنيات الحيوية كأداة للضغط

مودي يحث دول "بريكس" على منع استخدام سلامة سلاسل توريد المعادن والتقنيات الحيوية كأداة للضغط

سبوتنيك عربي

حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، دول مجموعة "بريكس" على التكاتف لضمان أمن سلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن والتقنيات الحيوية، ومنع... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T07:52+0000

2025-07-07T07:52+0000

2025-07-07T07:52+0000

قمة بريكس في البرازيل 2025

أخبار الهند اليوم

اقتصاد

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وقال مودي، خلال كلمته في قمة "بريكس" المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "علينا العمل معا لجعل سلاسل التوريد للمعادن والتقنيات الحيوية آمنة وموثوقة، ومن المهم ضمان عدم استخدام أي دولة لهذه الموارد لتحقيق مكاسبها الأنانية أو كسلاح ضد الآخرين".يشار إلى أن المعادن الحيوية والمعادن الأرضية النادرة أصبحت ساحة صراع جديدة في الجغرافيا السياسية المعاصرة، خاصة بعد أن أيّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علنًا ضم غرينلاند، التي تقدّر قيمة أصول المعادن والطاقة الحيوية فيها بنحو 4.4 تريليون دولار.وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.

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سبوتنيك عربي

قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار الهند اليوم, اقتصاد