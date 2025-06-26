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https://sarabic.ae/20250626/ترامب-الولايات-المتحدة-وقعت-اتفاقية-تجارية-مع-الصين-وقد-توقع-اتفاقية-أخرى-مع-الهند-1102112948.html
ترامب: الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين وقد توقع اتفاقية أخرى مع الهند
ترامب: الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين وقد توقع اتفاقية أخرى مع الهند
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين أمس، وتتوقع توقيع اتفاقية أخرى قريبا مع الهند. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T21:26+0000
2025-06-27T05:22+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار الهند اليوم
الحرب التجارية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "وقعنا للتو اتفاقية مع الصين أمس، أليس كذلك؟ وقعنا للتو اتفاقية مع الصين".وأضاف أن الولايات المتحدة قد توقع اتفاقية "كبيرة جدا" مع الهند قريبا، قائلا: "لدينا بعض الصفقات الرائعة. لدينا صفقة قادمة، ربما مع الهند، صفقة كبيرة جدا، حسنا، سنفتح الهند".وفي وقت سابق، اتفقت الصين وأمريكا، أخيرا، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، وفقا لبيان من البيت الأبيض.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20250611/ترامب-يعلن-التوصل-لاتفاق-مبدئي-مع-الصين-1101561829.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار الهند اليوم, الحرب التجارية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار الهند اليوم, الحرب التجارية

ترامب: الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين وقد توقع اتفاقية أخرى مع الهند

21:26 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 05:22 GMT 27.06.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين أمس، وتتوقع توقيع اتفاقية أخرى قريبا مع الهند.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "وقعنا للتو اتفاقية مع الصين أمس، أليس كذلك؟ وقعنا للتو اتفاقية مع الصين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
‌‏ترامب يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع الصين
11 يونيو, 12:23 GMT
وأضاف أن الولايات المتحدة قد توقع اتفاقية "كبيرة جدا" مع الهند قريبا، قائلا: "لدينا بعض الصفقات الرائعة. لدينا صفقة قادمة، ربما مع الهند، صفقة كبيرة جدا، حسنا، سنفتح الهند".
وفي وقت سابق، اتفقت الصين وأمريكا، أخيرا، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.
وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.
وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، وفقا لبيان من البيت الأبيض.
وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
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