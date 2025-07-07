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https://sarabic.ae/20250707/بمليار-دولار-كاف-يعلن-عن-استثمارات-غير-مسبوقة-في-تاريخ-كرة-القدم-الأفريقية-1102429838.html
بمليار دولار.. "كاف" يعلن عن استثمارات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الأفريقية
بمليار دولار.. "كاف" يعلن عن استثمارات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الأفريقية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، عن إطلاق شراكة استثمارية جديدة بقيمة مليار دولار تمتد لـ8 سنوات، بهدف تطوير كرة القدم في القارة... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T08:24+0000
2025-07-07T08:24+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
كرة القدم للسيدات
أفريقيا
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وقال موتسيبي، في تصريحات صحفية، إن "هذا الاستثمار يندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز قدرات المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين"، مؤكدًا أن "كرة القدم الأفريقية باتت أكثر تنافسية على المستوى العالمي"، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.وفي سياق آخر، شدد رئيس "الكاف" على التزام الاتحاد بالشفافية والحوكمة، موضحًا أن "لجنة التحقيق المشتركة التي تم تشكيلها في الآونة الأخيرة، لم ترصد أي اختلالات في الأمانة العامة، ما يعكس التزام المؤسسة بالمعايير المهنية والأخلاقية".كما أكد أن "كرة القدم النسائية ستحظى بدعم مالي وتنظيمي مباشر، وأن الأندية النسائية المشاركة في مسابقات الاتحاد ستستفيد من تمويل خاص في إطار خطة لرفع مستوى التنافس وتطوير الأداء الفني".
https://sarabic.ae/20220722/رئيس-الاتحاد-الإفريقي-لكرة-القدم-المغرب-له-الدور-الأهم-في-تطور--كرة-القدم-القارية--1065436031.html
https://sarabic.ae/20250522/كاف-يكشف-عن-نسخة-جديدة-لكأس-دوري-أبطال-أفريقيا-صور-1100873645.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, كرة القدم للسيدات, أفريقيا
رياضة, أخبار كرة القدم, كرة القدم للسيدات, أفريقيا

بمليار دولار.. "كاف" يعلن عن استثمارات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الأفريقية

08:24 GMT 07.07.2025
© AP Photoرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© AP Photo
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أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، عن إطلاق شراكة استثمارية جديدة بقيمة مليار دولار تمتد لـ8 سنوات، بهدف تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية، من خلال دعم البنية التحتية وتأهيل الأندية وأكاديميات الشباب.
وقال موتسيبي، في تصريحات صحفية، إن "هذا الاستثمار يندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز قدرات المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين"، مؤكدًا أن "كرة القدم الأفريقية باتت أكثر تنافسية على المستوى العالمي"، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
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وأضاف موتسيبي: "الأندية الأفريقية تقدم حاليا مستويات فنية وتكتيكية متقدمة في البطولات الدولية، خاصة كأس العالم للأندية"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأفريقي حريص على مواصلة دعم هذه الأندية وتمكينها من بلوغ مستويات أعلى من الاحتراف".

وفي سياق آخر، شدد رئيس "الكاف" على التزام الاتحاد بالشفافية والحوكمة، موضحًا أن "لجنة التحقيق المشتركة التي تم تشكيلها في الآونة الأخيرة، لم ترصد أي اختلالات في الأمانة العامة، ما يعكس التزام المؤسسة بالمعايير المهنية والأخلاقية".
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وأعلن باتريس موتسيبي، عن تعيين رؤساء جدد لعدد من اللجان الرئيسية، من بينها لجنة الأندية ولجنة كرة القدم النسائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية العمل وترسيخ مبادئ الكفاءة والتوازن داخل أجهزة الاتحاد.
كما أكد أن "كرة القدم النسائية ستحظى بدعم مالي وتنظيمي مباشر، وأن الأندية النسائية المشاركة في مسابقات الاتحاد ستستفيد من تمويل خاص في إطار خطة لرفع مستوى التنافس وتطوير الأداء الفني".
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