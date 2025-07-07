عراقجي بعد حضوره قمه "بريكس": إيران يسعدها أن تكون جزءا من فجر عصر جديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250707/عراقجي-بعد-حضوره-قمه-بريكس-إيران-يسعدها-أن-تكون-جزءا-من-فجر-عصر-جديد-1102440160.html
عراقجي بعد حضوره قمه "بريكس": إيران يسعدها أن تكون جزءا من فجر عصر جديد
عراقجي بعد حضوره قمه "بريكس": إيران يسعدها أن تكون جزءا من فجر عصر جديد
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن طهران تعبر عن امتنانها لموقف دول "بريكس" الرافض بشدة للعدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي الأخير... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T12:05+0000
2025-07-07T12:24+0000
إيران
أخبار إيران
قمة بريكس في البرازيل 2025
مجموعة بريكس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101273648_0:0:1708:961_1920x0_80_0_0_945a741cb2f761ac0fd28cf591370c80.jpg
وتابع في تغريدة على "إيكس": "أكدت إيران أن هذا الإجماع يعكس رفضا دوليا للهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية والمواقع النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".وختم عراقجي تغريدته: "ترحب إيران بنتائج قمة "بريكس"، معتبرة مشاركتها فيها جزءا من فجر عصر جديد".وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.وأدان زعماء مجموعة "بريكس"، أمس الأحد، الضربات على إيران، وأعربوا عن قلقهم إزاء التصعيد في الشرق الأوسط.وقالوا: "ندين الضربات العسكرية التي شنت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران 2025، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد اللاحق في الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط... كما نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.
https://sarabic.ae/20250707/حاخام-يهودي-يلتقي-وزير-الخارجية-الإيراني-في-قمة-بريكس-صور-1102428244.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101273648_191:0:1708:1138_1920x0_80_0_0_dc327ca97fa8cbe29cc02755f9f9e9b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, العالم
إيران, أخبار إيران, قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, العالم

عراقجي بعد حضوره قمه "بريكس": إيران يسعدها أن تكون جزءا من فجر عصر جديد

12:05 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 07.07.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن طهران تعبر عن امتنانها لموقف دول "بريكس" الرافض بشدة للعدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي الأخير ضدها.
وتابع في تغريدة على "إيكس": "أكدت إيران أن هذا الإجماع يعكس رفضا دوليا للهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية والمواقع النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف عراقجي: "في قمة "بريكس" التي عقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل، وجمعت ممثلي دول تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونصف سكان العالم، برزت ملامح تحولات جذرية في النظامين الاقتصادي والسياسي العالميين.

وختم عراقجي تغريدته: "ترحب إيران بنتائج قمة "بريكس"، معتبرة مشاركتها فيها جزءا من فجر عصر جديد".
وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
حاخام يهودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في قمة "بريكس".. صور
07:10 GMT
وأدان زعماء مجموعة "بريكس"، أمس الأحد، الضربات على إيران، وأعربوا عن قلقهم إزاء التصعيد في الشرق الأوسط.
وقالوا: "ندين الضربات العسكرية التي شنت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران 2025، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد اللاحق في الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط... كما نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала