https://sarabic.ae/20250707/لافروف-نظام-كييف-لا-يمثل-شريحة-كبيرة-من-السكان-ولا-يمكنه-الادعاء-بمبدأ-سلامة-الأراضي-1102436245.html

لافروف: نظام كييف لا يمثل شريحة كبيرة من السكان ولا يمكنه الادعاء بمبدأ "سلامة الأراضي"

لافروف: نظام كييف لا يمثل شريحة كبيرة من السكان ولا يمكنه الادعاء بمبدأ "سلامة الأراضي"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن النظام الأوكراني الحالي، لا يمثل سكان جنوب شرقي البلاد، وبالتالي، طبقا للقانون الدولي، لا يمكنه الادعاء بتطبيق مبدأ... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T10:11+0000

2025-07-07T10:11+0000

2025-07-07T10:11+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

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وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "ماغيار نيمزيت" المجرية: "أذكركم بأنه في عام 1970، وبعد سنين طويلة من النقاش، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع إعلان مبادئ القانون الدولي، الذي ينص على أن مبدأ سلامة الأراضي يشمل الدول التي تلتزم حكوماتها بمبدأ المساواة وتقرير المصير للشعوب".وأردف وزير الخارجية الروسي: "من الجلي لأي مراقب منصف، أن نظام كييف، الذي وصل بكراهيته لروسيا في سياسة حكومته، إلى أن لا يمثل سكان المناطق الناطقة بالروسية في أوكرانيا، بما في ذلك القرم، وسيفاستوبول، ولوغانسك، ودونيتسك، وزابوروجيه، وخيرسون"، مشيرًا إلى تصريح فلاديمير زيلينسكي، الذي وصف في عام 2021، سكان جنوب شرقي أوكرانيا (ذوي الغالبية الروسية) علنًا بـ"الكيانات الحية"، وحثهم على "المغادرة إلى روسيا من أجل مستقبل أبنائهم وأحفادهم".وخلص وزير الخارجية الروسي إلى التأكيد أنه "يمكننا القول إنهم اتبعوا نصيحة هذه الشخصية، وصوّتوا للعودة إلى الوطن، إلى روسيا الاتحادية، بما أن نظام كييف لا يمثل سكان هذه المناطق، فإنه وفقا للقانون الدولي، لا يمكنه الادعاء بأن مبدأ السلامة الإقليمية ينطبق على الدولة الأوكرانية بشكلها الحالي".خبير عسكري بريطاني يكشف ما سيفعله ترامب بزيلينسكي

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