متطوعون أفارقة يزورون مقاطعة زابوروجيه

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متطوع أفريقي وصل إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام"، وقدم الوفد، الذي ضم ممثلين عن جمهورية تشاد، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية توغو، وجمهورية ساحل العاج، الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.