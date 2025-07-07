متطوعون أفارقة يزورون مقاطعة زابوروجيه

متطوع أفريقي وصل إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام"، وقدم الوفد، الذي ضم ممثلين عن جمهورية تشاد، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية توغو، وجمهورية ساحل العاج، الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوع أفريقي وصل إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام"، وقدم الوفد، الذي ضم ممثلين عن جمهورية تشاد، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية توغو، وجمهورية ساحل العاج، الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوعون من أفريقيا يجلسون مع عائلة من سكان مدينة ميليتوبول ويتناولون الفواكهه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوعون من أفريقيا يجلسون مع عائلة من سكان مدينة ميليتوبول ويتناولون الفواكهه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوعون من أفريقيا يقومون بتنظيف حديقة منزل في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوعون من أفريقيا يقومون بتنظيف حديقة منزل في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوع أفريقي يلتقط صورة مع طفل من مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوع أفريقي يلتقط صورة مع طفل من مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوع أفريقي يقوم بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوع أفريقي يقوم بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
صورة جماعية لمتطوعين من أفريقيا وصلوا إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
صورة جماعية لمتطوعين من أفريقيا وصلوا إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوعون من أفريقيا يقومون بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
متطوعون من أفريقيا يقومون بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.