متطوعون أفارقة يزورون مقاطعة زابوروجيه

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لافروف: إمكانيات "بريكس" بدأت تتكشف للتو
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تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
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عرب بوينت بودكاست
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
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29 د
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مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
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هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
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عالم سبوتنيك
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مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
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29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250707/متطوعون-أفارقة-يزورون-مقاطعة-زابوروجيه---1102433447.html
متطوعون أفارقة يزورون مقاطعة زابوروجيه
متطوعون أفارقة يزورون مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمتطوعين وصلوا إلى مدينة ميليتوبول، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام"، لتقديم الدعم لكبار السن... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

متطوعون أفارقة يزورون مقاطعة زابوروجيه

14:02 GMT 07.07.2025
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمتطوعين وصلوا إلى مدينة ميليتوبول، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام"، لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.
© Sputnik . Sergey Mirniy / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع أفريقي وصل إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام"، وقدم الوفد، الذي ضم ممثلين عن جمهورية تشاد، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية توغو، وجمهورية ساحل العاج، الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

متطوع أفريقي وصل إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي &quot;متطوعو السلام&quot;، وقدم الوفد، الذي ضم ممثلين عن جمهورية تشاد، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية توغو، وجمهورية ساحل العاج، الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Sergey Mirniy
/
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متطوع أفريقي وصل إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام"، وقدم الوفد، الذي ضم ممثلين عن جمهورية تشاد، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية توغو، وجمهورية ساحل العاج، الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

© Sputnik . Sergey Mirniy / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون من أفريقيا يجلسون مع عائلة من سكان مدينة ميليتوبول ويتناولون الفواكهه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

متطوعون من أفريقيا يجلسون مع عائلة من سكان مدينة ميليتوبول ويتناولون الفواكهه، ضمن المشروع الإنساني الدولي &quot;متطوعو السلام&quot; لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Sergey Mirniy
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون من أفريقيا يجلسون مع عائلة من سكان مدينة ميليتوبول ويتناولون الفواكهه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

© Sputnik . Sergey Mirniy / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون من أفريقيا يقومون بتنظيف حديقة منزل في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

متطوعون من أفريقيا يقومون بتنظيف حديقة منزل في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي &quot;متطوعو السلام&quot; لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Sergey Mirniy
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون من أفريقيا يقومون بتنظيف حديقة منزل في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

© Sputnik . Sergey Mirniy / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع أفريقي يلتقط صورة مع طفل من مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

متطوع أفريقي يلتقط صورة مع طفل من مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي &quot;متطوعو السلام&quot; لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Sergey Mirniy
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوع أفريقي يلتقط صورة مع طفل من مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

© Sputnik . Sergey Mirniy / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع أفريقي يقوم بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

متطوع أفريقي يقوم بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي &quot;متطوعو السلام&quot; لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Sergey Mirniy
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوع أفريقي يقوم بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

© Sputnik . Sergey Mirniy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جماعية لمتطوعين من أفريقيا وصلوا إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

صورة جماعية لمتطوعين من أفريقيا وصلوا إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي &quot;متطوعو السلام&quot; لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Sergey Mirniy
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة جماعية لمتطوعين من أفريقيا وصلوا إلى مدينة ميليتوبول ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

© Sputnik . Sergey Mirniy / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون من أفريقيا يقومون بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

متطوعون من أفريقيا يقومون بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي &quot;متطوعو السلام&quot; لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Sergey Mirniy
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون من أفريقيا يقومون بحراثة أرض في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ضمن المشروع الإنساني الدولي "متطوعو السلام" لتقديم الدعم لكبار السن والأسر الكبيرة في مقاطعة زابوروجيه.

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