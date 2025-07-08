https://sarabic.ae/20250708/الكرملين-روسيا-تقدر-عاليا-جهود-ترامب-لبدء-مفاوضات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا--عاجل--1102469889.html

الكرملين: روسيا تقدر عاليا جهود ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

الكرملين: روسيا تقدر عاليا جهود ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تقدير روسيا للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T09:38+0000

2025-07-08T09:38+0000

2025-07-08T10:38+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول الشروط التي يمكن بموجبها استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا: "في الوقت الحالي، تفرض الولايات المتحدة عددًا من القيود. نعتقد أن هذه العقوبات غير قانونية، فهي لا تضر برواد أعمالنا فحسب، بل تضر أيضًا برواد أعمال الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضح في هذا الصدد، أن "أي بلد يتخذ إجراءات غير ودية ضد بلدنا يصبح في عداد الدول غير الصديقة لروسيا".وكان بيسكوف قد أكد، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لجميع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تعليق على تصريحاته حول غياب التقدم في الملف الأوكراني.وقال بيسكوف للصحفيين: "خلال المحادثة الهاتفية (مع ترامب)، أكد الرئيس بوتين أننا مهتمون بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، ويفضل أن يكون ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية".وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.قال أوشاكوف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين جرت يوم أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.

https://sarabic.ae/20250708/الكرملين-روسيا-تقدر-عاليا-جهود-ترامب-لبدء-مفاوضات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا--عاجل--1102469889.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين