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https://sarabic.ae/20250708/الكرملين-روسيا-تقدر-عاليا-جهود-ترامب-لبدء-مفاوضات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا--عاجل--1102469889.html
الكرملين: روسيا تقدر عاليا جهود ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا
الكرملين: روسيا تقدر عاليا جهود ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تقدير روسيا للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T09:38+0000
2025-07-08T10:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
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وقال بيسكوف ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول الشروط التي يمكن بموجبها استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا: "في الوقت الحالي، تفرض الولايات المتحدة عددًا من القيود. نعتقد أن هذه العقوبات غير قانونية، فهي لا تضر برواد أعمالنا فحسب، بل تضر أيضًا برواد أعمال الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضح في هذا الصدد، أن "أي بلد يتخذ إجراءات غير ودية ضد بلدنا يصبح في عداد الدول غير الصديقة لروسيا".وكان بيسكوف قد أكد، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لجميع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تعليق على تصريحاته حول غياب التقدم في الملف الأوكراني.وقال بيسكوف للصحفيين: "خلال المحادثة الهاتفية (مع ترامب)، أكد الرئيس بوتين أننا مهتمون بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، ويفضل أن يكون ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية".وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.قال أوشاكوف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين جرت يوم أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
https://sarabic.ae/20250708/الكرملين-روسيا-تقدر-عاليا-جهود-ترامب-لبدء-مفاوضات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا--عاجل--1102469889.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: روسيا تقدر عاليا جهود ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

09:38 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 10:38 GMT 08.07.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تقدير روسيا للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال بيسكوف ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول الشروط التي يمكن بموجبها استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا: "في الوقت الحالي، تفرض الولايات المتحدة عددًا من القيود. نعتقد أن هذه العقوبات غير قانونية، فهي لا تضر برواد أعمالنا فحسب، بل تضر أيضًا برواد أعمال الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول إمكانية إعادة النظر في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، قال بيسكوف: "بالطبع، يمكن مراجعة قائمة الدول غير الصديقة، وهذه ليست عقيدة".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
الكرملين: روسيا تقدر عاليا جهود ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا
09:38 GMT
وأوضح في هذا الصدد، أن "أي بلد يتخذ إجراءات غير ودية ضد بلدنا يصبح في عداد الدول غير الصديقة لروسيا".
وكان بيسكوف قد أكد، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لجميع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تعليق على تصريحاته حول غياب التقدم في الملف الأوكراني.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدّد، خلال محادثة جرت أمس مع الرئيس الأمريكي، موقف موسكو الداعم لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، مشيرًا إلى أن موسكو تفضل أن يتم ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "خلال المحادثة الهاتفية (مع ترامب)، أكد الرئيس بوتين أننا مهتمون بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، ويفضل أن يكون ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية".
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".
قال أوشاكوف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين جرت يوم أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
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