https://sarabic.ae/20250708/ترامب-خلال-لقائه-بنتنياهو-حققنا-نجاحات-معا-والأمور-تسير-بشكل-جيد-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1102464241.html
نتنياهو يعلن عن ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يقول: حققنا نجاحات معا
نتنياهو يعلن عن ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يقول: حققنا نجاحات معا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه حقق نجاحات كثيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T00:15+0000
2025-07-08T00:15+0000
2025-07-08T06:14+0000
إسرائيل
العالم
الأخبار
غزة
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316844_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_338d354fc5541d2217207e1a080ae487.jpg
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ترامب أن حركة "حماس" تريد التفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبأن "واشنطن تعتقد أنه لا توجد هناك عراقيل أمام وقف إطلاق بين حماس وإسرائيل والأمور تسير بشكل جيد".ومن جانبه، سلَّم نتنياهو رسالة ترشيحه الرئيس ترامب لجائرة نوبل للسلام، وهو ما استهل به رئيس الوزراء الإسرائيلي لقائه بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو سلَّم ترامب رسالة الترشيح، معربا خلال اللقاء عن "امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترامب للعالم الحر"، على حد زعمه.وقال نتنياهو: "بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا"، مضيفا: "الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "البعض يطلب منا إعطاء دولة للفلسطينيين لكنها ستكون منصة لتدميرنا"، مشيرا إلى أنه "بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250707/إعلام-إسرائيلي-16-مصابا-في-الحدث-الأمني-في-قطاع-غزة-بينهم-4-في-حالة-حرجة-جدا-1102462302.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316844_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_d74da23f19a4e764bf13ec3da26a8b12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, العالم, الأخبار, غزة, دونالد ترامب
إسرائيل, العالم, الأخبار, غزة, دونالد ترامب
نتنياهو يعلن عن ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يقول: حققنا نجاحات معا
00:15 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 06:14 GMT 08.07.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه حقق نجاحات كثيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ترامب أن حركة "حماس" تريد التفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبأن "واشنطن تعتقد أنه لا توجد هناك عراقيل أمام وقف إطلاق بين حماس وإسرائيل والأمور تسير بشكل جيد".
ومن جانبه، سلَّم نتنياهو رسالة ترشيحه الرئيس ترامب لجائرة نوبل للسلام، وهو ما استهل به رئيس الوزراء الإسرائيلي لقائه بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو سلَّم ترامب رسالة الترشيح، معربا خلال اللقاء عن "امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترامب للعالم الحر"، على حد زعمه.
وقال نتنياهو: "بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا"، مضيفا: "الرئيس ترامب
تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي
: "البعض يطلب منا إعطاء دولة للفلسطينيين لكنها ستكون منصة لتدميرنا"، مشيرا إلى أنه "بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،
بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.