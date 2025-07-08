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هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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خبير مالي: مجموعة "بريكس" تعزز إعادة التوازن للنظام الاقتصادي العالمي
خبير مالي: مجموعة "بريكس" تعزز إعادة التوازن للنظام الاقتصادي العالمي
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن مخرجات قمة "بريكس" الأخيرة تعكس تحولا حقيقيا في تفكير دول الجنوب العالمي، وسعيها الجاد لإعادة... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T12:27+0000
2025-07-08T12:27+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
أخبار مالي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن توقيت هذه التحركات يحمل أهمية خاصة، بعد موجة السياسات الحمائية التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أعادت الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي في وجه المنافسين.ولفت إلى أن "قرارات ترامب، دفعت الكثير من الدول على ضرورة تنويع شركائها الاقتصاديين والبحث عن تكتلات بديلة، وهنا ظهر دور مجموعة بريكس، ليس كتحالف رمزي، بل كمنصة فعلية لتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة ومواجهة هيمنة الدولار".ويرى أن الحديث عن استخدام العملات المحلية في التجارة بين دول "بريكس" ليس تفصيلا صغيرا، بل خطوة جريئة نحو فك الارتباط بالدولار الأمريكي، ورغم أن التنفيذ قد يحتاج وقتا، لكن مجرد الاتفاق عليه يرسل رسالة قوية بأن هناك بدائل قيد التشكل.وفق الخبير المصري، فإن "بريكس" أصبحت فكرة أكثر وضوحا، وقد يكون لها أثرها الحقيقي في إعادة التوازن للنظام الاقتصادي العالمي، أو على الأقل في كسر احتكاره الطويل.وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من قمة "بريكس" الـ17، في ريو دي جانيرو، يوم الاثنين، بحضور رفيع المستوى من قادة المجموعة وزعماء من حول العالم، وبتغطية إعلامية واسعة.وتعقد الجلسة العامة تحت عنوان "البيئة ــ كوب 30، والصحة العالمية" في إطار فعاليات قمة "بريكس".وتعتبر القضايا البيئية ذات أهمية بالغة، لا سيما في مجال تطوير آليات مبتكرة لتمويل مكافحة تغير المناخ، واتخاذ تدابير فعالة وعادلة للحد من الاحتباس الحراري.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاون بين دول مجموعة "بريكس".وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
https://sarabic.ae/20250708/رئيس-الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-لدول-بريكس-مشروع-بيفا-يهدف-إلى-تنمية-الأطفال-والشباب--1102468387.html
https://sarabic.ae/20250707/دوغين-بريكس-بديل-للأمم-المتحدة-التي-عفا-عليها-الزمن-1102457617.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار مالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار مالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري

خبير مالي: مجموعة "بريكس" تعزز إعادة التوازن للنظام الاقتصادي العالمي

12:27 GMT 08.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورقمة بريكس السابعة عشرة
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
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قال الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن مخرجات قمة "بريكس" الأخيرة تعكس تحولا حقيقيا في تفكير دول الجنوب العالمي، وسعيها الجاد لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن توقيت هذه التحركات يحمل أهمية خاصة، بعد موجة السياسات الحمائية التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أعادت الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي في وجه المنافسين.
ولفت إلى أن "قرارات ترامب، دفعت الكثير من الدول على ضرورة تنويع شركائها الاقتصاديين والبحث عن تكتلات بديلة، وهنا ظهر دور مجموعة بريكس، ليس كتحالف رمزي، بل كمنصة فعلية لتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة ومواجهة هيمنة الدولار".
الدكتور سالم المزيني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول بريكس بيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس": مشروع "بيفا" يهدف إلى تنمية الأطفال والشباب
08:26 GMT
ويرى أن الحديث عن استخدام العملات المحلية في التجارة بين دول "بريكس" ليس تفصيلا صغيرا، بل خطوة جريئة نحو فك الارتباط بالدولار الأمريكي، ورغم أن التنفيذ قد يحتاج وقتا، لكن مجرد الاتفاق عليه يرسل رسالة قوية بأن هناك بدائل قيد التشكل.

وتابع: "رغم وجود تحديات واضحة بين أعضاء المجموعة، مثل اختلاف المصالح واختلاف القدرات الاقتصادية، إلا أن الإرادة السياسية تبدو أكثر نضجا من السابق".

وفق الخبير المصري، فإن "بريكس" أصبحت فكرة أكثر وضوحا، وقد يكون لها أثرها الحقيقي في إعادة التوازن للنظام الاقتصادي العالمي، أو على الأقل في كسر احتكاره الطويل.
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من قمة "بريكس" الـ17، في ريو دي جانيرو، يوم الاثنين، بحضور رفيع المستوى من قادة المجموعة وزعماء من حول العالم، وبتغطية إعلامية واسعة.
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
دوغين: "بريكس" بديل للأمم المتحدة التي "عفا عليها الزمن"
أمس, 17:50 GMT
وتعقد الجلسة العامة تحت عنوان "البيئة ــ كوب 30، والصحة العالمية" في إطار فعاليات قمة "بريكس".
وتعتبر القضايا البيئية ذات أهمية بالغة، لا سيما في مجال تطوير آليات مبتكرة لتمويل مكافحة تغير المناخ، واتخاذ تدابير فعالة وعادلة للحد من الاحتباس الحراري.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاون بين دول مجموعة "بريكس".
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
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