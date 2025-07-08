https://sarabic.ae/20250708/كيف-يواجه-بريكس-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-الدول-التي-تتبنى-سياسات-التكتل-1102495776.html
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
سبوتنيك عربي
"بريكس" ترفع شعار "لا ضرر لأي دولة" نتيجة التعاون بين الأعضاء، في إطار المقاربة والرؤى المشتركة بين دولها، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:46+0000
2025-07-08T14:46+0000
2025-07-08T14:46+0000
راديو
مساحة حرة
مجموعة بريكس
دونالد ترامب
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كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
سبوتنيك عربي
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
أكدت الصين وروسيا على أن تعاون دول "بريكس" لا يستهدف أي طرف ثالث، وأن مساعي التكامل داخل المجموعة تنبع من منطق الشراكة لا المواجهة.المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن ما يميز "بريكس" هو أنها تضم مجموعة من الدول التي تشترك في المقاربات والرؤى حول كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن موقف بكين ثابت من إنهاء الحروب التجارية والجمركية التي لا رابح فيها.في هذا الموضوع، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، إن "تجمع "بريكس" يمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي، نظرا لتحقيق دوله معدل نمو يتجاوز 4%"، موضحا أنه "الأعلى مقارنة بمعدل النمو العالمي".في السياق، يرى الباحث السياسي، عبد الرحمن أبو حسنة، أن "هناك قلقا غربيا من صعود "بريكس"، مع دعوة قمة ريو دي جانيرو إلى التعميق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، في محاولة لخلق بيئة اقتصادية قادرة على منافسة التكتلات الغربية التقليدية مثل مجموعة السبع".وأشار إلى أن "تجمع "بريكس" يضم اليوم 40% من مجموع سكان العالم، كما تمتلك دول المجموعة الكثير من الإمكانيات والقدرات والثروات استيرادا وتصديرا، مما يخلق نوع من التكافل والتكامل والتكافؤ بين الدول الأعضاء، كل ذلك يجعل هناك حالة من القلق الغربي تجاه "بريكس".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأحادية القطبية تحتم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التفكير بقرار رفع مزيد من الرسوم الجمركية على دول "بريكس"، مشيرا إلى "رغبة ترامب في فرض أمر واقع على دول العالم لمصلحة بلاده فقط".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, مجموعة بريكس, دونالد ترامب, аудио
مساحة حرة, مجموعة بريكس, دونالد ترامب, аудио
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
"بريكس" ترفع شعار "لا ضرر لأي دولة" نتيجة التعاون بين الأعضاء، في إطار المقاربة والرؤى المشتركة بين دولها، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على أي دولة تنضم للتكتل، ووصفها بأنها "معادية لأمريكا".
أكدت الصين وروسيا على أن تعاون دول "بريكس" لا يستهدف أي طرف ثالث، وأن مساعي التكامل داخل المجموعة تنبع من منطق الشراكة لا المواجهة.
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن ما يميز "بريكس" هو أنها تضم مجموعة من الدول التي تشترك في المقاربات والرؤى حول كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية
، ماو نينغ، إن موقف بكين ثابت من إنهاء الحروب التجارية والجمركية التي لا رابح فيها.
في هذا الموضوع، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، إن "تجمع "بريكس" يمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي، نظرا لتحقيق دوله معدل نمو يتجاوز 4%"، موضحا أنه "الأعلى مقارنة بمعدل النمو العالمي".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التعامل داخل تجمع "بريكس" يساعد في تحقيق التكامل بينهم من خلال العملات المحلية، والتي سيكون لها الأثر في القضاء على الهيمنة الغربية وتحديدا الدولار الأمريكي، وحتى لا يظل العالم ذو قطب واحد".
في السياق، يرى الباحث السياسي، عبد الرحمن أبو حسنة، أن "هناك قلقا غربيا من صعود "بريكس"، مع دعوة قمة ريو دي جانيرو إلى التعميق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، في محاولة لخلق بيئة اقتصادية قادرة على منافسة التكتلات الغربية التقليدية مثل مجموعة السبع".
وأشار إلى أن "تجمع "بريكس" يضم اليوم 40% من مجموع سكان العالم، كما تمتلك دول المجموعة الكثير من الإمكانيات والقدرات والثروات استيرادا وتصديرا، مما يخلق نوع من التكافل والتكامل والتكافؤ بين الدول الأعضاء، كل ذلك يجعل هناك حالة من القلق الغربي تجاه "بريكس".
كما أكد الباحث في العلاقات الدولية، محمد اليمني، أن "التوافق بين دول "بريكس" والمصالح المشتركة وتبادل المنافع بينها في ظل هيمنة الدولار، يجعل واشنطن قلقة من توسع بريكس وسعي كثير من الدول إلى الانضمام للتكتل".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأحادية القطبية تحتم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التفكير بقرار رفع مزيد من الرسوم الجمركية على دول "بريكس"، مشيرا إلى "رغبة ترامب في فرض أمر واقع على دول العالم لمصلحة بلاده فقط".