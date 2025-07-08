كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل

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هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
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الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
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تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
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قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
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بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
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https://sarabic.ae/20250708/كيف-يواجه-بريكس-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-الدول-التي-تتبنى-سياسات-التكتل-1102495776.html
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
سبوتنيك عربي
"بريكس" ترفع شعار "لا ضرر لأي دولة" نتيجة التعاون بين الأعضاء، في إطار المقاربة والرؤى المشتركة بين دولها، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:46+0000
2025-07-08T14:46+0000
راديو
مساحة حرة
مجموعة بريكس
دونالد ترامب
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كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
سبوتنيك عربي
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
أكدت الصين وروسيا على أن تعاون دول "بريكس" لا يستهدف أي طرف ثالث، وأن مساعي التكامل داخل المجموعة تنبع من منطق الشراكة لا المواجهة.المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن ما يميز "بريكس" هو أنها تضم مجموعة من الدول التي تشترك في المقاربات والرؤى حول كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن موقف بكين ثابت من إنهاء الحروب التجارية والجمركية التي لا رابح فيها.في هذا الموضوع، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، إن "تجمع "بريكس" يمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي، نظرا لتحقيق دوله معدل نمو يتجاوز 4%"، موضحا أنه "الأعلى مقارنة بمعدل النمو العالمي".في السياق، يرى الباحث السياسي، عبد الرحمن أبو حسنة، أن "هناك قلقا غربيا من صعود "بريكس"، مع دعوة قمة ريو دي جانيرو إلى التعميق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، في محاولة لخلق بيئة اقتصادية قادرة على منافسة التكتلات الغربية التقليدية مثل مجموعة السبع".وأشار إلى أن "تجمع "بريكس" يضم اليوم 40% من مجموع سكان العالم، كما تمتلك دول المجموعة الكثير من الإمكانيات والقدرات والثروات استيرادا وتصديرا، مما يخلق نوع من التكافل والتكامل والتكافؤ بين الدول الأعضاء، كل ذلك يجعل هناك حالة من القلق الغربي تجاه "بريكس".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأحادية القطبية تحتم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التفكير بقرار رفع مزيد من الرسوم الجمركية على دول "بريكس"، مشيرا إلى "رغبة ترامب في فرض أمر واقع على دول العالم لمصلحة بلاده فقط".
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مساحة حرة, مجموعة بريكس, دونالد ترامب, аудио
مساحة حرة, مجموعة بريكس, دونالد ترامب, аудио

كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل

14:46 GMT 08.07.2025
راديو
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
تابعنا عبر
"بريكس" ترفع شعار "لا ضرر لأي دولة" نتيجة التعاون بين الأعضاء، في إطار المقاربة والرؤى المشتركة بين دولها، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على أي دولة تنضم للتكتل، ووصفها بأنها "معادية لأمريكا".
أكدت الصين وروسيا على أن تعاون دول "بريكس" لا يستهدف أي طرف ثالث، وأن مساعي التكامل داخل المجموعة تنبع من منطق الشراكة لا المواجهة.
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن ما يميز "بريكس" هو أنها تضم مجموعة من الدول التي تشترك في المقاربات والرؤى حول كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن موقف بكين ثابت من إنهاء الحروب التجارية والجمركية التي لا رابح فيها.
في هذا الموضوع، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، إن "تجمع "بريكس" يمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي، نظرا لتحقيق دوله معدل نمو يتجاوز 4%"، موضحا أنه "الأعلى مقارنة بمعدل النمو العالمي".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التعامل داخل تجمع "بريكس" يساعد في تحقيق التكامل بينهم من خلال العملات المحلية، والتي سيكون لها الأثر في القضاء على الهيمنة الغربية وتحديدا الدولار الأمريكي، وحتى لا يظل العالم ذو قطب واحد".
في السياق، يرى الباحث السياسي، عبد الرحمن أبو حسنة، أن "هناك قلقا غربيا من صعود "بريكس"، مع دعوة قمة ريو دي جانيرو إلى التعميق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، في محاولة لخلق بيئة اقتصادية قادرة على منافسة التكتلات الغربية التقليدية مثل مجموعة السبع".
وأشار إلى أن "تجمع "بريكس" يضم اليوم 40% من مجموع سكان العالم، كما تمتلك دول المجموعة الكثير من الإمكانيات والقدرات والثروات استيرادا وتصديرا، مما يخلق نوع من التكافل والتكامل والتكافؤ بين الدول الأعضاء، كل ذلك يجعل هناك حالة من القلق الغربي تجاه "بريكس".

كما أكد الباحث في العلاقات الدولية، محمد اليمني، أن "التوافق بين دول "بريكس" والمصالح المشتركة وتبادل المنافع بينها في ظل هيمنة الدولار، يجعل واشنطن قلقة من توسع بريكس وسعي كثير من الدول إلى الانضمام للتكتل".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأحادية القطبية تحتم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التفكير بقرار رفع مزيد من الرسوم الجمركية على دول "بريكس"، مشيرا إلى "رغبة ترامب في فرض أمر واقع على دول العالم لمصلحة بلاده فقط".
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