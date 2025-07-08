مستشار الرئيس الإماراتي يكشف عن محور كان "في صلب" لقاء محمد بن زايد وأحمد الشرع
© AP Photo / Ebrahim Norooziالدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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كشف الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن جانب من اللقاء الذي جمع بين الأخير والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في أبو ظبي.
وأشار قرقاش عبر منصة "إكس"، إلى أن المحور الاقتصادي والتنموي كان في صلب المحادثات بين الزعيمين، مؤكدا أن اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية ويعكس التزام الإمارات بدعم استقرار سوريا ونجاحها في مرحلة مفصلية.
وأضاف قرقاش أن الجالية السورية في الإمارات، والتي تقترب من 400 ألف شخص، تمثل عنصرا مهما في تعزيز التعاون الثنائي، وتشكل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه.
وختم مستشار الرئيس الإماراتي، بالقول إن "النجاح الاقتصادي والتنموي هو الطريق نحو تعافي سوريا وازدهارها"، في إشارة إلى التوجه الإماراتي نحو دعم إعادة الإعمار والتنمية.
لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع يجسّد عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد التزام الإمارات بنجاح سوريا في هذه المرحلة المفصلية. وقد كان المحور الاقتصادي والتنموي في صلب هذا اللقاء، فيما يشكّل النجاح الملهم للجالية السورية الكبيرة… pic.twitter.com/an5BUKH2Dt— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 8, 2025
وأمس الاثنين، استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ في أبو ظبي، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزور الدولة في إطار زيارة عمل.
صور..— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 7, 2025
رئيس الدولة يستقبل الرئيس السوري#وام https://t.co/NAfIbcQznw pic.twitter.com/TClaHKDALS
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية دعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما جدد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لسوريا وتطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
من جانبه، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن شكره لدولة الإمارات على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنًا حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية.