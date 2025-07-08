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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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صدى الحياة
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قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
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واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مستشار الرئيس الإماراتي يكشف عن محور كان "في صلب" لقاء محمد بن زايد وأحمد الشرع
مستشار الرئيس الإماراتي يكشف عن محور كان "في صلب" لقاء محمد بن زايد وأحمد الشرع
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن جانب من اللقاء الذي جمع بين الأخير والرئيس السوري للمرحلة... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T13:50+0000
2025-07-08T13:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
العالم العربي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وأشار قرقاش عبر منصة "إكس"، إلى أن المحور الاقتصادي والتنموي كان في صلب المحادثات بين الزعيمين، مؤكدا أن اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية ويعكس التزام الإمارات بدعم استقرار سوريا ونجاحها في مرحلة مفصلية.وأضاف قرقاش أن الجالية السورية في الإمارات، والتي تقترب من 400 ألف شخص، تمثل عنصرا مهما في تعزيز التعاون الثنائي، وتشكل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه.وختم مستشار الرئيس الإماراتي، بالقول إن "النجاح الاقتصادي والتنموي هو الطريق نحو تعافي سوريا وازدهارها"، في إشارة إلى التوجه الإماراتي نحو دعم إعادة الإعمار والتنمية.وأمس الاثنين، استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ في أبو ظبي، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزور الدولة في إطار زيارة عمل. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية دعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما جدد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لسوريا وتطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).من جانبه، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن شكره لدولة الإمارات على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنًا حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

مستشار الرئيس الإماراتي يكشف عن محور كان "في صلب" لقاء محمد بن زايد وأحمد الشرع

13:50 GMT 08.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
كشف الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن جانب من اللقاء الذي جمع بين الأخير والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في أبو ظبي.
وأشار قرقاش عبر منصة "إكس"، إلى أن المحور الاقتصادي والتنموي كان في صلب المحادثات بين الزعيمين، مؤكدا أن اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية ويعكس التزام الإمارات بدعم استقرار سوريا ونجاحها في مرحلة مفصلية.
وأضاف قرقاش أن الجالية السورية في الإمارات، والتي تقترب من 400 ألف شخص، تمثل عنصرا مهما في تعزيز التعاون الثنائي، وتشكل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه.
وختم مستشار الرئيس الإماراتي، بالقول إن "النجاح الاقتصادي والتنموي هو الطريق نحو تعافي سوريا وازدهارها"، في إشارة إلى التوجه الإماراتي نحو دعم إعادة الإعمار والتنمية.
وأمس الاثنين، استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ في أبو ظبي، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزور الدولة في إطار زيارة عمل.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية دعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما جدد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لسوريا وتطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
من جانبه، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن شكره لدولة الإمارات على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنًا حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية.
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