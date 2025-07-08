9 أيام من الاحتفالات... انطلاق مهرجان "سان فيرمين" في إسبانيا

بدأت في مدينة بامبلونا الإسبانية، فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، حيث استمتع المحتفلون بالتبريد برذاذ الماء الملقى من الشرفات، معلنين انطلاق تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة.
بدأت في مدينة بامبلونا الإسبانية، فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، حيث استمتع المحتفلون بالتبريد برذاذ الماء الملقى من الشرفات، معلنين انطلاق تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة.
فرقة موسيقية تشق طريقها عبر الحشود من الناس بينما يتجمع المحتفلون في الساحة الرئيسية خلال بداية تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
فرقة موسيقية تشق طريقها عبر الحشود من الناس بينما يتجمع المحتفلون في الساحة الرئيسية خلال بداية تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
يشاهد الناس من الشرفات الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
يشاهد الناس من الشرفات الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
مشاهد لـ"الثور الناري" وهو يطارد الناس أثناء جريه في الشوارع خلال اليوم الافتتاحي لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
مشاهد لـ"الثور الناري" وهو يطارد الناس أثناء جريه في الشوارع خلال اليوم الافتتاحي لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
يستمتع الناس بأداء فرقة مارياتشي في أول أمسية من مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
يستمتع الناس بأداء فرقة مارياتشي في أول أمسية من مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
رجل يجهز المائدة قبل الغداء خلال الاحتفالات المتواصلة لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
رجل يجهز المائدة قبل الغداء خلال الاحتفالات المتواصلة لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.
المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.