9 أيام من الاحتفالات... انطلاق مهرجان "سان فيرمين" في إسبانيا

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بدأت في مدينة بامبلونا الإسبانية، فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، حيث استمتع المحتفلون بالتبريد برذاذ الماء الملقى من الشرفات، معلنين انطلاق تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة.