9 أيام من الاحتفالات... انطلاق مهرجان "سان فيرمين" في إسبانيا

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ع الموجة مع ايلي
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149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
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9 أيام من الاحتفالات... انطلاق مهرجان "سان فيرمين" في إسبانيا
9 أيام من الاحتفالات... انطلاق مهرجان "سان فيرمين" في إسبانيا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لانطلاق فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية، وجمعها لقراء ومتابعي... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

9 أيام من الاحتفالات... انطلاق مهرجان "سان فيرمين" في إسبانيا

11:30 GMT 08.07.2025
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لانطلاق فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Miguel Oses

بدأت في مدينة بامبلونا الإسبانية، فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، حيث استمتع المحتفلون بالتبريد برذاذ الماء الملقى من الشرفات، معلنين انطلاق تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة.

بدأت في مدينة بامبلونا الإسبانية، فعاليات مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران، حيث استمتع المحتفلون بالتبريد برذاذ الماء الملقى من الشرفات، معلنين انطلاق تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Miguel Oses

بدأت في مدينة بامبلونا الإسبانية، فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، حيث استمتع المحتفلون بالتبريد برذاذ الماء الملقى من الشرفات، معلنين انطلاق تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة.

© AP Photo / Miguel Oses

فرقة موسيقية تشق طريقها عبر الحشود من الناس بينما يتجمع المحتفلون في الساحة الرئيسية خلال بداية تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

فرقة موسيقية تشق طريقها عبر الحشود من الناس بينما يتجمع المحتفلون في الساحة الرئيسية خلال بداية تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Miguel Oses

فرقة موسيقية تشق طريقها عبر الحشود من الناس بينما يتجمع المحتفلون في الساحة الرئيسية خلال بداية تسعة أيام من الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

يشاهد الناس من الشرفات الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

يشاهد الناس من الشرفات الاحتفالات المتواصلة في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Jeff J Mitchell

يشاهد الناس من الشرفات الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

مشاهد لـ"الثور الناري" وهو يطارد الناس أثناء جريه في الشوارع خلال اليوم الافتتاحي لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

مشاهد لـ&quot;الثور الناري&quot; وهو يطارد الناس أثناء جريه في الشوارع خلال اليوم الافتتاحي لمهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Jeff J Mitchell

مشاهد لـ"الثور الناري" وهو يطارد الناس أثناء جريه في الشوارع خلال اليوم الافتتاحي لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

© AP Photo / Miguel Oses

المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Miguel Oses

المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

يستمتع الناس بأداء فرقة مارياتشي في أول أمسية من مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

يستمتع الناس بأداء فرقة مارياتشي في أول أمسية من مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Jeff J Mitchell

يستمتع الناس بأداء فرقة مارياتشي في أول أمسية من مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

© AP Photo / Miguel Oses

رجل يجهز المائدة قبل الغداء خلال الاحتفالات المتواصلة لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

رجل يجهز المائدة قبل الغداء خلال الاحتفالات المتواصلة لمهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Miguel Oses

رجل يجهز المائدة قبل الغداء خلال الاحتفالات المتواصلة لمهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

© AP Photo / Miguel Oses

المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Miguel Oses

المتحفلون يزدحمون في الساحة الرئيسية خلال الاحتفالات المتواصلة في مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.

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