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بعد الجدل المثار... رئيس الوزراء المصري يعلق على صورته مع نظيره الإثيوبي
بعد الجدل المثار... رئيس الوزراء المصري يعلق على صورته مع نظيره الإثيوبي
سبوتنيك عربي
علق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على الجدل الذي أُثير بشأن الصورة الجماعية التي جمعته برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال فعاليات قمة... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T17:41+0000
2025-07-09T17:41+0000
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وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الصورة المُتداولة تم اجتزاؤها من لقطة جماعية ضمت قادة الدول والحكومات المشاركة، ضمن بروتوكول متعارف عليه يقضي بتشبيك الأيدي بيننا.وأكد مدبولي أن سياسة مصر تجاه أفريقيا ترتكز على الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القاهرة لا تعارض التنمية في أي دولة، ما دامت لا تمس حقوق مصر المائية، خصوصا في نهر النيل. وختم رئيس الوزراء المصري بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك عبر كافة المسارات الدبلوماسية والقانونية لحماية مصالحها المائية، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع هذا الملف الحيوي.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل. وأشارت إلى أن الترويج لاكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يعكس نهجا يسعى إلى فرض الهيمنة المائية لا التعاون.وأوضحت مصر أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض تفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أن مسار التفاوض الممتد منذ أكثر من 13 عاما لم يفضِ إلى اتفاق، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.كما شددت على رفضها أن تكون تنمية إثيوبيا على حساب حقوق مصر والسودان المائية.
https://sarabic.ae/20250706/ما-الخطوات-القادمة-لمصر-والسودان-بعد-إعلان-إثيوبيا-اكتمال-سد-النهضة-ودعوتهما-لحضور-الافتتاح-1102412842.html
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مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم العربي, الأخبار

بعد الجدل المثار... رئيس الوزراء المصري يعلق على صورته مع نظيره الإثيوبي

17:41 GMT 09.07.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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علق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على الجدل الذي أُثير بشأن الصورة الجماعية التي جمعته برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال فعاليات قمة "بريكس" الأخيرة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الصورة المُتداولة تم اجتزاؤها من لقطة جماعية ضمت قادة الدول والحكومات المشاركة، ضمن بروتوكول متعارف عليه يقضي بتشبيك الأيدي بيننا.
وأوضح أن ترتيب الوقوف جاء وفقا للمعايير التنظيمية للقمة، حيث وقفت مصر بين إثيوبيا وإيران، مؤكدا: "هذا الترتيب لا دخل لنا به، وإنما يخضع لترتيبات بروتوكولية بحتة".
وأشار إلى أن التركيز على لقطته مع رئيس الوزراء الإثيوبي تجاهل السياق الكامل للصورة، مشددًا على أن مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة مع جميع دول العالم، ولا تعادي أحدًا.
وأكد مدبولي أن سياسة مصر تجاه أفريقيا ترتكز على الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القاهرة لا تعارض التنمية في أي دولة، ما دامت لا تمس حقوق مصر المائية، خصوصا في نهر النيل.
وختم رئيس الوزراء المصري بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك عبر كافة المسارات الدبلوماسية والقانونية لحماية مصالحها المائية، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع هذا الملف الحيوي.
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل.
في المقابل، أكدت مصر رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمياه نهر النيل.
وأشارت إلى أن الترويج لاكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يعكس نهجا يسعى إلى فرض الهيمنة المائية لا التعاون.
وأوضحت مصر أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض تفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أن مسار التفاوض الممتد منذ أكثر من 13 عاما لم يفضِ إلى اتفاق، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.
كما شددت على رفضها أن تكون تنمية إثيوبيا على حساب حقوق مصر والسودان المائية.
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