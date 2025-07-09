https://sarabic.ae/20250709/بعد-الجدل-المثار-رئيس-الوزراء-المصري-يعلق-على-صورته-مع-نظيره-الإثيوبي-1102533347.html

بعد الجدل المثار... رئيس الوزراء المصري يعلق على صورته مع نظيره الإثيوبي

بعد الجدل المثار... رئيس الوزراء المصري يعلق على صورته مع نظيره الإثيوبي

سبوتنيك عربي

علق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على الجدل الذي أُثير بشأن الصورة الجماعية التي جمعته برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال فعاليات قمة... 09.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-09T17:41+0000

2025-07-09T17:41+0000

2025-07-09T17:41+0000

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وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الصورة المُتداولة تم اجتزاؤها من لقطة جماعية ضمت قادة الدول والحكومات المشاركة، ضمن بروتوكول متعارف عليه يقضي بتشبيك الأيدي بيننا.وأكد مدبولي أن سياسة مصر تجاه أفريقيا ترتكز على الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القاهرة لا تعارض التنمية في أي دولة، ما دامت لا تمس حقوق مصر المائية، خصوصا في نهر النيل. وختم رئيس الوزراء المصري بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك عبر كافة المسارات الدبلوماسية والقانونية لحماية مصالحها المائية، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع هذا الملف الحيوي.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل. وأشارت إلى أن الترويج لاكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يعكس نهجا يسعى إلى فرض الهيمنة المائية لا التعاون.وأوضحت مصر أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض تفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أن مسار التفاوض الممتد منذ أكثر من 13 عاما لم يفضِ إلى اتفاق، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.كما شددت على رفضها أن تكون تنمية إثيوبيا على حساب حقوق مصر والسودان المائية.

https://sarabic.ae/20250706/ما-الخطوات-القادمة-لمصر-والسودان-بعد-إعلان-إثيوبيا-اكتمال-سد-النهضة-ودعوتهما-لحضور-الافتتاح-1102412842.html

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