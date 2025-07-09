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الحرارة تحول روسيا إلى منتجع صيفي كبير
الحرارة تحول روسيا إلى منتجع صيفي كبير
سبوتنيك عربي
تشهد مناطق في روسيا، موجة حر، حيث تجاوزت حرارة الهواء 33 درجة مئوية. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة صور تظهر كيف يقضي سكان هذه المناطق أوقاتهم في ظل... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T10:09+0000
2025-07-09T10:09+0000
2025-07-09T10:09+0000
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фото, روسيا, موسكو, صور, درجات الحرارة اليوم
фото, روسيا, موسكو, صور, درجات الحرارة اليوم
الحرارة تحول روسيا إلى منتجع صيفي كبير
تشهد مناطق في روسيا، موجة حر، حيث تجاوزت حرارة الهواء 33 درجة مئوية. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة صور تظهر كيف يقضي سكان هذه المناطق أوقاتهم في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
شابة تلتقط صورة سيلفي أثناء انتعاشها في نافورة في موسكو.
شابة تلتقط صورة سيلفي أثناء انتعاشها في نافورة في موسكو.
مصطافون يستمتعون بوقتهم على الشاطئ في سيميز.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
طائر إيمو أثناء استمتاعه بالمياه الباردة، في حديقة حيوانات سادجورود في فلاديفوستوك.
طائر إيمو أثناء استمتاعه بالمياه الباردة، في حديقة حيوانات سادجورود في فلاديفوستوك.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
سيدة تلتقط صورة سيلفي أثناء استجمامها على ضفة نهر فلاديفوستوك.
سيدة تلتقط صورة سيلفي أثناء استجمامها على ضفة نهر فلاديفوستوك.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
مصطافون يعيشون لحظات من المغامرة أثناء عبورهم سلم معلق في سيميز.
مصطافون يعيشون لحظات من المغامرة أثناء عبورهم سلم معلق في سيميز.
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور
خلال توزيع المياه المعبأة على الركاب في بهو محطة فيليفسكي بارك، في مترو موسكو.
خلال توزيع المياه المعبأة على الركاب في بهو محطة فيليفسكي بارك، في مترو موسكو.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
سكان مدينة فلاديفوستوك، يقصدون النافورة "الجافة" في الساحة المركزية للهرب من من ارتفاع درجات الحرارة.
سكان مدينة فلاديفوستوك، يقصدون النافورة "الجافة" في الساحة المركزية للهرب من من ارتفاع درجات الحرارة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تجرب عصابة رأس في معرض بالقرب من شاطئ سيميز.
فتاة تجرب عصابة رأس في معرض بالقرب من شاطئ سيميز.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
خلال استراحة المصطافين على ضفة قناة موسكو في حديقة سيفيرنوي توشينو.
خلال استراحة المصطافين على ضفة قناة موسكو في حديقة سيفيرنوي توشينو.
شابتان تلتقطان الصور التذكارية في حديقة كراسنودار.