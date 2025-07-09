الحرارة تحول روسيا إلى منتجع صيفي كبير

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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الحرارة تحول روسيا إلى منتجع صيفي كبير
الحرارة تحول روسيا إلى منتجع صيفي كبير
سبوتنيك عربي
تشهد مناطق في روسيا، موجة حر، حيث تجاوزت حرارة الهواء 33 درجة مئوية. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة صور تظهر كيف يقضي سكان هذه المناطق أوقاتهم في ظل... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, موسكو, صور, درجات الحرارة اليوم
фото, روسيا, موسكو, صور, درجات الحرارة اليوم

الحرارة تحول روسيا إلى منتجع صيفي كبير

10:09 GMT 09.07.2025
تابعنا عبر
تشهد مناطق في روسيا، موجة حر، حيث تجاوزت حرارة الهواء 33 درجة مئوية. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة صور تظهر كيف يقضي سكان هذه المناطق أوقاتهم في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

شابة تلتقط صورة سيلفي أثناء انتعاشها في نافورة في موسكو.

شابة تلتقط صورة سيلفي أثناء انتعاشها في نافورة في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

شابة تلتقط صورة سيلفي أثناء انتعاشها في نافورة في موسكو.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يستمتعون بوقتهم على الشاطئ في سيميز.

مصطافون يستمتعون بوقتهم على الشاطئ في سيميز. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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مصطافون يستمتعون بوقتهم على الشاطئ في سيميز.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

طائر إيمو أثناء استمتاعه بالمياه الباردة، في حديقة حيوانات سادجورود في فلاديفوستوك.

طائر إيمو أثناء استمتاعه بالمياه الباردة، في حديقة حيوانات سادجورود في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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طائر إيمو أثناء استمتاعه بالمياه الباردة، في حديقة حيوانات سادجورود في فلاديفوستوك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

سيدة تلتقط صورة سيلفي أثناء استجمامها على ضفة نهر فلاديفوستوك.

سيدة تلتقط صورة سيلفي أثناء استجمامها على ضفة نهر فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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سيدة تلتقط صورة سيلفي أثناء استجمامها على ضفة نهر فلاديفوستوك.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يعيشون لحظات من المغامرة أثناء عبورهم سلم معلق في سيميز.

مصطافون يعيشون لحظات من المغامرة أثناء عبورهم سلم معلق في سيميز. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يعيشون لحظات من المغامرة أثناء عبورهم سلم معلق في سيميز.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

خلال توزيع المياه المعبأة على الركاب في بهو محطة فيليفسكي بارك، في مترو موسكو.

خلال توزيع المياه المعبأة على الركاب في بهو محطة فيليفسكي بارك، في مترو موسكو. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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خلال توزيع المياه المعبأة على الركاب في بهو محطة فيليفسكي بارك، في مترو موسكو.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة فلاديفوستوك، يقصدون النافورة "الجافة" في الساحة المركزية للهرب من من ارتفاع درجات الحرارة.

سكان مدينة فلاديفوستوك، يقصدون النافورة &quot;الجافة&quot; في الساحة المركزية للهرب من من ارتفاع درجات الحرارة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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سكان مدينة فلاديفوستوك، يقصدون النافورة "الجافة" في الساحة المركزية للهرب من من ارتفاع درجات الحرارة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تجرب عصابة رأس في معرض بالقرب من شاطئ سيميز.

فتاة تجرب عصابة رأس في معرض بالقرب من شاطئ سيميز. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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فتاة تجرب عصابة رأس في معرض بالقرب من شاطئ سيميز.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

خلال استراحة المصطافين على ضفة قناة موسكو في حديقة سيفيرنوي توشينو.

خلال استراحة المصطافين على ضفة قناة موسكو في حديقة سيفيرنوي توشينو. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
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خلال استراحة المصطافين على ضفة قناة موسكو في حديقة سيفيرنوي توشينو.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

شابتان تلتقطان الصور التذكارية في حديقة كراسنودار.

شابتان تلتقطان الصور التذكارية في حديقة كراسنودار. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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شابتان تلتقطان الصور التذكارية في حديقة كراسنودار.

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